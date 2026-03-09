Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif
Photo: © photonews

Tout le monde le voit (sauf Ivan Leko) : Nathan De Cat est un prodige. Contre Bruges, il a inscrit un très beau but et amené le second du RSC Anderlecht. Les Mauves se frottent les mains.

Simple rappel : Nathan De Cat est en théorie un milieu à profil défensif ou relayeur. Il l'a toujours été. Pourtant, en 5 matchs sous Jérémy Taravel, qui l'a placé un peu plus haut sur l'échiquier, le voilà à 4 assists et 2 goals. Des statistiques dont rêvent pas mal de milieux offensifs.

Voilà des années qu'on écrit que Anderlecht a besoin d'un milieu de terrain capable de créer le danger et de marquer des buts : il l'a trouvé dans son propre centre de formation. De Cat fait ce que Yari Verschaeren et Mario Stroeykens ne font plus (et le fait mieux).

Nathan De Cat, future vente record d'Anderlecht

Il n'y a pas de doute à ce sujet : Nathan De Cat est sur les listes de tous les grands clubs européens. Et il est d'ores et déjà trop cher pour le subtop européen. Si tout se passe comme prévu, le "ket" de Neerpede sera la vente la plus chère de l'histoire du Sporting.

Ce record appartient pour le moment à Jérémy Doku, vendu 27 millions au Stade Rennais. Au contraire du Club de Bruges, qui l'a dépassé plusieurs fois, Anderlecht n'a jamais vendu de joueur pour 30 millions d'euros ou plus. Ca devrait changer, d'autant plus si De Cat devient bientôt Diable Rouge.



Lire aussi… "Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

Mais Anderlecht a un problème : Nathan De Cat est sous contrat jusqu'en 2027 seulement. Le besoin d'un directeur sportif est donc d'autant plus pressant que ce dossier doit être réglé au plus vite : ce sera la priorité n°1 du successeur d'Olivier Renard... même si on ne voit pas pourquoi ce genre de dossier absolument crucial ne peut pas être géré par Kenneth Bornauw et Michael Verschueren.

Anderlecht aimerait conserver son prodige une saison de plus, mais la réalité financière est là. Une offre mirobolante sera difficile à refuser. Et si De Cat n'a plus qu'un an de contrat, la marge de négociations sera très limitée. La seule chance de le conserver dans ce cas ? Un prêt après la vente. 

Quoi qu'il en soit, une prolongation de contrat paraît primordiale. Ensuite, aller chercher un ticket européen, car Nathan De Cat en a besoin pour continuer à progresser. Sans Europe, un départ est presque assuré ; et sans prolongation, il se fera pour un montant loin de sa valeur réelle...

Anderlecht
FC Bruges
Nathan De Cat

