Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Florent Malice
Florent Malice et Lorenz Lomme
| Commentaire
Anderlecht a finalement été rattrapé ce dimanche par le Club de Bruges, qu'a porté un Nicolo Tresoldi double buteur.

Nicolo Tresoldi a tout vécu dans ce topper : l'attaquant germano-italien a raté un but tout fait, puis en a mis un. Il a ensuite touché le poteau sur un centre parfait de Tzolis... avant de mettre un but splendide, toujours sur un service du Grec. 

Avec ce doublé, Tresoldi permet au Club de prendre un point après avoir été mené par deux fois. Sa performance a épaté jusqu'à Colin Coosemans, qui s'est exprimé à son sujet après la rencontre. "C'est un top joueur, très complet", a-t-il confié à Sporza.

Tresoldi, le n°1 au FC Bruges

"C'est un tueur dans la surface, bon des deux pieds et un vrai travailleur... Oui, un très bon joueur", reconnaît Coosemans au sujet de Nicolo Tresoldi, dont c'étaient les 10e et 11e buts cette saison en Jupiler Pro League

"Il est devenu un joueur plus complet depuis mon arrivée ici", estime quant à lui Ivan Leko en conférence de presse. "Il est bon balle au pied quand il décroche, sait relier le milieu à l'attaque et presse très bien - quelque chose qui, soi-disant, ne faisait pas partie de sa nature auparavant". 

Reste à voir si Tresoldi a désormais pris un avantage sur la concurrence et notamment sur Romeo Vermant. Mais il n'a en tout cas plus quitté le onze de base depuis cinq matchs de championnat consécutifs. 

