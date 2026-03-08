🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

Nathan De Cat confirme match après match avec Anderlecht. Le Diablotin a marqué un très beau but pour Anderlecht.

Nathan De Cat a encore confirmé tout son talent au stade Jan Breydel contre le Club de Bruges. Le jeune milieu de terrain d'Anderlecht a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée à ras de terre, qui n'a laissé aucune chance à Simon Mignolet.

0️⃣-1️⃣ | Nathan De Cat conclut magnifiquement face à Simon Mignolet ! 🐈‍⬛🇧🇪 #CLUAND

Le ket de 17 ans marche sur l'eau depuis que Jérémy Taravel a repris les commandes de l'équipe. Il a été décisif six fois en cinq rencontres : deux buts et quatre passes décisives. Pour un milieu défensif, c'est pas mal du tout.

Les réseaux sociaux s'enflamment

Sur X (ex-Twitter), les supporters n'en croient pas leurs yeux. "Nathan De Cat est injouable", lâche un fan. "J'ai rarement vu un jeune aussi fort à Anderlecht depuis Kompany !", écrit un autre supporter.

Nathan de Cat, je sais plus quoi dire. En position de 10 je le trouve limite encore plus fort qu’avant. J’ai rarement vu vu un jeune aussi fort à Anderlecht depuis Kompany.



Pas oublié qu’il joue dans une équipe qui est souvent malade. Ce qui rend le truc encore plus fou.



Nathan De Cat est juste injouable. Je connais très peu de joueur mélangeant autant la créativité avec ballon et l’impact sans ballon.



On se rappellera longtemps de son passage en Belgique. — Nils (@NilsStrpn) March 8, 2026

Le plus dur sera de le garder cet été pour Anderlecht. Le club bruxellois a fixé son prix à 35 millions d'euros et avec plusieurs conditions. La saison passée, le Bayern Munich de Vincent Kompany s'était renseigné. Le match s'est terminé sur un partage 2-2, Degreef pour Anderlecht et un doublé de Tresoldi pour Bruges.

La surprise de Rudi Garcia ?

Profitez de son talent tant qu'il est encore au Lotto Park ! Rudi Garcia pourrait le séléctionner pour le rassemblement de fin mars. Plusieurs consultants poussent pour que ça arrive.