🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

Nathan De Cat confirme match après match avec Anderlecht. Le Diablotin a marqué un très beau but pour Anderlecht.

Nathan De Cat a encore confirmé tout son talent au stade Jan Breydel contre le Club de Bruges. Le jeune milieu de terrain d'Anderlecht a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée à ras de terre, qui n'a laissé aucune chance à Simon Mignolet.

Le ket de 17 ans marche sur l'eau depuis que Jérémy Taravel a repris les commandes de l'équipe. Il a été décisif six fois en cinq rencontres : deux buts et quatre passes décisives. Pour un milieu défensif, c'est pas mal du tout.

Les réseaux sociaux s'enflamment

Sur X (ex-Twitter), les supporters n'en croient pas leurs yeux. "Nathan De Cat est injouable", lâche un fan. "J'ai rarement vu un jeune aussi fort à Anderlecht depuis Kompany !", écrit un autre supporter.

Le plus dur sera de le garder cet été pour Anderlecht. Le club bruxellois a fixé son prix à 35 millions d'euros et avec plusieurs conditions. La saison passée, le Bayern Munich de Vincent Kompany s'était renseigné. Le match s'est terminé sur un partage 2-2, Degreef pour Anderlecht et un doublé de Tresoldi pour Bruges.

La surprise de Rudi Garcia ?

Profitez de son talent tant qu'il est encore au Lotto Park ! Rudi Garcia pourrait le séléctionner pour le rassemblement de fin mars. Plusieurs consultants poussent pour que ça arrive.

