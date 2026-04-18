Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 18/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 3

LIVE : Suivez le choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard en direct commenté

Un choc wallon au programme de cette troisième journée des Europe Play-Offs. Charleroi reçoit le Standard, deux équipes qui n'ont déjà plus le droit à l'erreur, ou presque, dans la course à la septième place.

Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?
depuis le Mambourg
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Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?
Photo: © photonews

Un choc wallon au programme de cette troisième journée des Europe Play-Offs. Charleroi reçoit le Standard, deux équipes qui n'ont déjà plus le droit à l'erreur, ou presque, dans la course à la septième place.

Cap sur la troisième journée des Europe Play-Offs, ce samedi soir, avec un choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard de Liège, au Mambourg.

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière face à l'Antwerp, les Zèbres viseront à enchaîner et à confirmer leur victoire 2-0 acquise mi-janvier, durant la phase classique.

De son côté, le Standard joue peut-être déjà l'une de ses dernières cartes de la course à la septième place après la défaite contre Westerlo du week-end dernier, surtout lorsque l'on sait que les Campinois recevront Genk dans le même temps que ce choc wallon.

Charleroi et le Standard n'ont pas droit à l'erreur

Cette rencontre entre les deux principaux porte-drapeaux du football wallon pourrait donc resserrer les positions au classement à l'approche de la moitié de ces Play-Offs, mais aussi creuser des trous considérables et probablement définitifs.

Il ne s'agit pas encore d'une rencontre de la dernière chance à proprement parler, mais cela y ressemble tout de même un petit peu pour les deux équipes. Quoi qu'il en soit, ce Charleroi - Standard sera bien sûr à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Charleroi - Standard

Charleroi gagne
Partage
Standard gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Standard Standard gagne
49.4% 34.26% 16.33%
Les plus populaires
2-1
(64x)		 1-1
(64x)		 1-0
(31x)

Comparatif Charleroi - Standard

Classement

4
3

Points

20
23

Gagner

1
1

Perdre

1
1

Buts inscrits

2
4

Buts reçus

3
3

Cartes jaunes

4
3

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

15
19
28
18/01 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
31/10 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
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13:40

Ce soir, Charleroi accueillera le Standard pour le troisième choc wallon de la saison. Frank Defays veut confirmer la victoire du week-end dernier.

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 16:00 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard
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