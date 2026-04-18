LIVE : Suivez le choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard en direct commenté

Un choc wallon au programme de cette troisième journée des Europe Play-Offs. Charleroi reçoit le Standard, deux équipes qui n'ont déjà plus le droit à l'erreur, ou presque, dans la course à la septième place.

Cap sur la troisième journée des Europe Play-Offs, ce samedi soir, avec un choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard de Liège, au Mambourg.

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière face à l'Antwerp, les Zèbres viseront à enchaîner et à confirmer leur victoire 2-0 acquise mi-janvier, durant la phase classique.

De son côté, le Standard joue peut-être déjà l'une de ses dernières cartes de la course à la septième place après la défaite contre Westerlo du week-end dernier, surtout lorsque l'on sait que les Campinois recevront Genk dans le même temps que ce choc wallon.

Charleroi et le Standard n'ont pas droit à l'erreur

Cette rencontre entre les deux principaux porte-drapeaux du football wallon pourrait donc resserrer les positions au classement à l'approche de la moitié de ces Play-Offs, mais aussi creuser des trous considérables et probablement définitifs.

Il ne s'agit pas encore d'une rencontre de la dernière chance à proprement parler, mais cela y ressemble tout de même un petit peu pour les deux équipes. Quoi qu'il en soit, ce Charleroi - Standard sera bien sûr à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.