Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"
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C'est revanchard que le Standard se déplacera à Charleroi, ce samedi, dans le cadre de la troisième journée des Europe Play-Offs. Les Rouches veulent laver l'affront du déplacement de la phase classique et gommer la contre-performance de la semaine dernière contre Westerlo.

Ce jeudi, c'est Adnane Abid qui s'est présenté en conférence de presse du côté du Standard, quelques minutes avant son entraîneur et deux jours avant le déplacement au Sporting Charleroi dans le cadre de la troisième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre lors de laquelle les Rouches veulent prendre leur revanche par rapport au déplacement de la phase classique, perdu 2-0 au Mambourg.

"C'est toujours un match particulier. On veut faire un grand match là-bas. Le dernier déplacement ne s'y était pas très bien passé, on l'a toujours en travers de la gorge. On veut entrer dans ce match dominateurs et conscients de ce qu'on peut faire là-bas. Je pense que si on joue à 100 %, on reviendra avec la victoire. À nous de tout donner, on a une revanche à prendre là-bas. Ce sont des matchs où il n'y a pas besoin de motivation", a déclaré le Verviétois.

Une revanche à prendre et une septième place à retrouver pour le Standard

Une revanche à prendre, aussi, par rapport à la récente défaite contre Westerlo, qui force le Standard à s'imposer ce samedi pour rester dans la course à la septième place. "La semaine dernière, on a eu des occasions pour tuer le match. On doit mieux gérer les phases arrêtées, mais c'est un match que l'on aurait pu et que l'on aurait dû gagner. Il n'y a pas de meilleure occasion que de jouer contre Charleroi pour faire mieux."

"Dans ces Play-Offs, chaque match compte, et c'est à nous de tout faire. On sait qu'il y aura un match en même temps qui pourrait nous favoriser (Westerlo - Genk, ndlr), mais le résultat des autres matchs nous importe peu si on ne gagne pas le nôtre. J'espère que ce sera le cas, aussi pour rendre heureux nos supporters par rapport au dernier match qu'on a joué là-bas", poursuivait l'homme en forme de ce début de Play-Offs côté Standard.

Lire aussi… "Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard
"On a vu après les victoires contre Anderlecht et Charleroi à quel point ces matchs sont importants pour eux, et l'impact que cela peut avoir. Cela nous donne une motivation supplémentaire que celle que l'on a déjà et on espère qu'ils se déplaceront nombreux pour nous supporter."

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