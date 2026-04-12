Réaction "C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Première réussie pour Mario Kohen comme T1 de Charleroi. Le nouvel entraîneur principal du Sporting est déjà focus sur le week-end prochain : le choc wallon l'y attend, synonyme de retrouvailles avec Vincent Euvrard.

Mario Kohnen n'en est pas à sa première expérience comme entraîneur intérimaire. En novembre 2022, au licenciement de Bernd Storck, il avait temporairement pris Eupen en charge en compagnie de Kristoffer Andersen, autre adjoint de Storck.

Le duo s'en était bien tiré, engrangeant une victoire de gala contre le Standard de Ronny Deila grâce à des buts de Stef Peeters et Djeidi Gassama. Plus de trois ans plus tard, Kohnen va retrouver les Rouches, mais aussi quelqu'un qui a compté dans son parcours.

Kohnen - Euvrard, premier face-à-face de T1

L'Eupenois a en effet été l'adjoint de Vincent Euvrard à Dender. Après avoir vécu la montée aux côtés de Timmy Simons, Mario Kohnen a œuvré à stabiliser le club en D1A pour sa première saison parmi l'élite. Son travail a attiré l'attention de Charleroi en mars 2025, avant qu'Euvrard ne parte lui-même au Standard quelques mois plus tard.

Les deux hommes seront donc face-à-face samedi prochain : "C'est un peu fou. J'ai vraiment une très bonne relation avec Vincent. On se parle encore souvent, c'est logique. Ça va être un moment spécial. Je suis très content de l'accueillir ici la semaine prochaine", explique Kohnen en conférence de presse.


Pour pimenter encore un peu plus le tout, ces retrouvailles s'inscrivent dans le cadre d'un choc wallon toujours aussi important pour les deux camps, même en Europe Playoffs. Hans Cornelis était notamment entré dans le cœur des supporters avec cette démonstration contre le Standard cet hiver, Mario Kohnen fera tout pour l'imiter, en ne faisant pas de cadeau à son ancien T1 pendant 90 minutes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (18/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

15:15
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

14:00
🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

14:30
🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

11:30
1
Les visiteurs tiennent bon ! Suivez Malines - Union en Direct Commenté Live

Les visiteurs tiennent bon ! Suivez Malines - Union en Direct Commenté

12:45
Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

13:30
"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

12:30
Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

12:00
Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

10:00
"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

11:00
Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

09:20
Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

09:40
Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

09:00
Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

08:40
Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

08:22
1
"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

08:00
"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

07:40
"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ? Analyse

"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ?

22:20
Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
7
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo Analyse

Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

21:00
14
"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

23:40
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

23:20
Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

23:00
Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

22:40
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

22:05
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

17:00
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved