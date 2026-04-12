"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

Première réussie pour Mario Kohen comme T1 de Charleroi. Le nouvel entraîneur principal du Sporting est déjà focus sur le week-end prochain : le choc wallon l'y attend, synonyme de retrouvailles avec Vincent Euvrard.

Mario Kohnen n'en est pas à sa première expérience comme entraîneur intérimaire. En novembre 2022, au licenciement de Bernd Storck, il avait temporairement pris Eupen en charge en compagnie de Kristoffer Andersen, autre adjoint de Storck.

Le duo s'en était bien tiré, engrangeant une victoire de gala contre le Standard de Ronny Deila grâce à des buts de Stef Peeters et Djeidi Gassama. Plus de trois ans plus tard, Kohnen va retrouver les Rouches, mais aussi quelqu'un qui a compté dans son parcours.

Kohnen - Euvrard, premier face-à-face de T1

L'Eupenois a en effet été l'adjoint de Vincent Euvrard à Dender. Après avoir vécu la montée aux côtés de Timmy Simons, Mario Kohnen a œuvré à stabiliser le club en D1A pour sa première saison parmi l'élite. Son travail a attiré l'attention de Charleroi en mars 2025, avant qu'Euvrard ne parte lui-même au Standard quelques mois plus tard.

Les deux hommes seront donc face-à-face samedi prochain : "C'est un peu fou. J'ai vraiment une très bonne relation avec Vincent. On se parle encore souvent, c'est logique. Ça va être un moment spécial. Je suis très content de l'accueillir ici la semaine prochaine", explique Kohnen en conférence de presse.



Pour pimenter encore un peu plus le tout, ces retrouvailles s'inscrivent dans le cadre d'un choc wallon toujours aussi important pour les deux camps, même en Europe Playoffs. Hans Cornelis était notamment entré dans le cœur des supporters avec cette démonstration contre le Standard cet hiver, Mario Kohnen fera tout pour l'imiter, en ne faisant pas de cadeau à son ancien T1 pendant 90 minutes.