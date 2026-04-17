Le Standard n'aura qu'une seule idée en tête à Charleroi : "Dans un match aussi important pour le club..."

Vincent Euvrard n'a pas caché qu'un sentiment de revanche animait son groupe après la défaite de janvier au Mambourg. Le T1 des Rouches a rafraîchi la mémoire de ses joueurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs, ce samedi soir.

Après une victoire et une défaite pour commencer les Europe Play-Offs, le Standard se rendra à Charleroi ce samedi soir (18h15). Avec l'ambition de prendre les trois points pour garder le contact avec la septième place, mais aussi pour prendre sa revanche sur le déplacement de la phase classique, où les Rouches avaient été battus 2-0 sans jamais avoir donné l'impression d'exister dans la rencontre.

"Certainement. Il faut une revanche", assurait Vincent Euvrard en conférence de presse, ce jeudi. "Rien que pour soi-même et pour le niveau qu’on a atteint dans un match aussi important pour le club et ses supporters. L’intensité et les intentions avec lesquelles on a commencé ce match n’ont pas été bonnes. Cela nous est resté dans la tête. Et pour ceux à qui ce n’est pas resté dans la tête, on a rafraîchi la mémoire en vidéo, pour regarder aussi encore une fois les forces de Charleroi."

Le Standard n'a pas oublié sa défaite du mois de janvier au Mambourg

Une équipe de Charleroi qui n'a pas beaucoup changé malgré l'intronisation de Mario Kohnen. "Quand tu regardes les matchs récents, tu vois toujours les mêmes automatismes et les mêmes qualités chez différents joueurs. C’est important de se rappeler des erreurs faites dans ce match. Ils avaient dix matchs sans victoire, mais leur dernier succès va leur donner de la confiance et de l’énergie."

Mario Kohnen, un homme avec qui Vincent Euvrard a travaillé sur le banc de Dender, et qui sera son adversaire direct dans le choc wallon. "Je l’ai connu comme adjoint, il était très bon. Très travailleur, très bonne énergie. Chez nous, il était surtout le responsable des entraînements, dans la planification. Il le faisait très bien. Ses qualités d’entraîneur principal, je les connais moins. Mais il a très bien fait lors de son premier match."

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Une rencontre qui sera aussi l'occasion pour Marco Ilaimaharitra, inexistant au match aller, de prendre sa revanche. Cette rencontre sera toujours spéciale pour lui, mais peut-être un peu moins que celle du mois de janvier. "Puisqu’on est déjà revenus une fois... La première fois, on ne doit pas se mentir, était quelque chose de spécial. La deuxième, la troisième ou la quatrième fois, cela s’affaiblit", a conclu Vincent Euvrard.