Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon

Le choc wallon entre Charleroi et le Standard est au programme de la troisième journée des Europe Play-Offs, ce samedi soir au Mambourg (18h15). Voici les compositions probables des deux équipes pour cette rencontre.

La semaine dernière, pour la première de Mario Kohnen, le Sporting Charleroi a mis fin à sa série de dix matchs sans victoire en s'imposant contre l'Antwerp. C'est donc avec une confiance retrouvée que les Zèbres retrouveront le Standard, ce samedi (18h15), pour un troisième choc wallon cette saison.

Une rencontre pour laquelle Mohamed Koné sera une nouvelle fois titularisé dans les buts. Devant lui, une ligne défensive de quatre joueurs est attendue, avec Kevin Van Den Kerkhof, Aiham Ousou, Check Keita et Mardochée Nzita.

Au milieu de terrain, Etienne Camara pourrait être aligné aux côtés d'Amine Boukamir, déjà titularisé la semaine dernière, qui remplacerait cette fois Yacine Titraoui, sorti sur blessure en fin de match face au Great Old. Devant eux, le quatuor habituel : Antoine Bernier, Patrick Pflücke, Parfait Guiagon et Aurélien Scheidler.

Matthieu Epolo de retour dans les cages du Standard

Du côté du Standard, Matthieu Epolo sera de retour dans les cages après sa petite blessure au doigt. En défense, ce sont les mêmes joueurs qui sont attendus, à savoir Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, David Bates, Josué Homawoo et Gustav Mortensen. Steeven Assengue et Marlon Fossey sont bien de retour de blessure, mais semblent encore trop justes pour prétendre à une place dans le onze.

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra devrait avoir l'occasion de soigner son très mauvais premier retour au Mambourg en commençant aux côtés de Casper Nielsen. Sur la gauche, Rafiki Saïd semble garder une position privilégiée malgré sa mauvaise passe, le Comorien pouvant se montrer décisif à tout moment. Sur la droite, Adnane Abid devrait pouvoir confirmer sa montée en puissance, et Dennis Ayensa semble avoir repris une longueur d'avance en pointe.



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Les compositions probables du choc wallon

Charleroi : Koné - Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Boukamir - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler.

Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Ilaimaharitra, Nielsen - Abid, Saïd - Ayensa.