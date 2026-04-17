"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

Vincent Euvrard s'est exprimé avant le déplacement à Charleroi et a évoqué la progression d'Adnane Abid, irrégulier mais en nette amélioration ces dernières semaines.

Vincent Euvrard s'est présenté avec calme en conférence de presse avant le déplacement du Standard de Liège à Charleroi. Un match qui rappelle un mauvais souvenir, les Carolos s'étaient imposés 2-0 la dernière fois.

Au-delà du match, le coach du Standard a évoqué l'évolution d'un de ses joueurs ces derniers mois. Le parcours d’Adnane Abid n'a pas été linéaire, mais l'ancien joueur du Patro a progressé.

La différence de niveau entre la CPL et la JPL

"Quand tu regardes la saison dernière, tu vois que c'était sa première saison à enchainer les matchs dans le monde professionnel. Il a fait une saison fantastique avec le Patro et a fait un grand pas vers l'avant. C'est une évolution normale quand tu as des hauts et des bas pendant la saison et une certaine période d'adaptation."

Le coach liégeois est revenu sur sa période plus compliquée, marquée par un manque d'efficacité. "Il a eu ça, il a beaucoup joué au début en n'étant pas assez décisif selon moi... puis il a bien repris en 2026 malgré très peu de statistiques dans le dernier tiers. C'est ce que je lui reprochais, c'est pour ça qu'il a été sur le banc à un moment donné. Il n'est même pas rentré contre l'Union, ce qui l'a frustré."

Euvrard continue de croire en lui

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Mais la tendance est positive. "Ensuite, il a montré sa capacité à être décisif. Je ressens plus de faim, plus de présence à l'entraînement… il fait plus de sprints dans la boite, comme sur son but contre Louvain. Il commence à faire les bonnes choses au bon moment. Il a quelque chose de spécial quand il touche le ballon... à lui de poursuivre cette évolution." conclut Euvrard.