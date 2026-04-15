Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

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Photo: © photonews

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La fédération a dévoilé les désignations arbitrales pour le prochain week-end de Pro League. On retiendra notamment que le choc wallon sera dirigé par Bram Van Driessche.

Samedi dernier, Bram Van Driessche a appris qu'il faisait partie des 30 arbitres repris pour assurer l'arbitrage vidéo à la Coupe du Monde l'été prochain. Une grande nouvelle : "Mon grand-père avait les larmes aux yeux. C'est lui et ma grand-mère, qui n'est malheureusement plus parmi nous, qui m'ont accompagné au début de ma carrière dans le football dès les provinciales", expliquait-il à Sporza.

Cette semaine, le département arbitral a choisi de le dépâcher pour l'un des matchs les plus chauds du week-end, le choc wallon entre Charleroi et le Standard programmé samedi à 18h15.

Un match toujours délicat

Van Driessche en sera l'arbitre principal. Il sera notamment aidé par Michiel Allaerts, arbitre VAR désigné pour la rencontre. Bram Van Driessche a déjà arbitré un choc wallon, cela remonte à 2019, quand le match opposait Karim Belhocine à Michel Preud'Homme.

Le match s'était clôturé sur le score de 1-1 : Charleroi avait ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Ryota Morioka, le Standard avait égalisé en toute fin de match sur un coup franc de Paul-José Mpoku. Marco Ilaimaharitra avait écopé de son deuxième carton jaune dans la foulée.


Depuis, Bram Van Driessche a recroisé la route des deux équipes : le Standard n'a gagné aucun des huit derniers matchs sous ses ordres, la dernière victoire étant le match arrêté contre Anderlecht qui avait coûté sa tête à Felice Mazzù. De son côté, Charleroi l'avait eu comme arbitre principal lors de la récente défaite à Zulte Waregem, mais aussi lors de la victoire 1-3 à Anderlecht.

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