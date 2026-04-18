Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard
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Petite catastrophe pour Mario Kohnen en vue du choc wallon. En plus de Yacine Titraoui, un autre Zèbre et non des moindres manquera le match face au Standard.

Le choc wallon de ce week-end sera très attendu : au-delà de la rivalité entre les deux équipes, ce match sera peut-être la dernière chance du Sporting Charleroi si les Zèbres veulent encore rêver dans ces Europe Playoffs. Côté Standard, il faut idéalement l'emporter pour mettre Genk sous pression.

Mais ce match se disputera sans deux joueurs particulièrement importants à Charleroi. On savait déjà que Yacine Titraoui serait absent, forfait. Mais ce n'est pas le seul joueur dont sera privé Mario Kohnen ce samedi soir (18h15).

Guiagon absent dans un contexte tendu 

En effet, selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, le RCSC fera également sans Parfait Guiagon pour ce match. Bel et bien présent dans la sélection initiale, il souffrirait d'un problème musculaire.

Une absence qui survient dans un contexte délicat pour l'Ivoirien. En effet, Parfait Guiagon est en conflit ouvert avec une frange des supporters carolos, et avait quitté le terrain sous les sifflets de la T4 malgré la victoire contre l'Antwerp. 

Lire aussi… Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon
Sur le plan sportif, Guiagon est cependant indispensable cette saison : en phase classique, il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Contre l'Antwerp, sans être décisif au tableau d'affichage, il a joué un grand rôle dans la victoire de son équipe. 

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