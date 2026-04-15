Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

Scott Crabbé, journaliste de football
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Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice
Photo: © photonews

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Geoffrey Mujangi Bia était dans le viseur de la justice depuis cinq ans. Mais il a enfin été blanchi.

Sportivement parlant, Geoffrey Mujangi Bia a fait une pause dans sa carrière depuis sa dernière pige à Ganshoren, il aide notamment son fils Adjani à grimper les échelons les uns après les autres à Anderlecht, où il brille avec les U18, jusqu'à effectuer ses débuts professionnels avec les RSCA Futures.

Sur le plan personnel, l'ancien ailier du Standard et de Charleroi a été inquiété par la justice suite à la découverte de 1.330 plants de cannabis dans la cave de son immeuble à Zellik en juin 2021.

Une culture à son insu

Il avait expliqué à la police ne pas être impliqué dans cette activité, la cave était utilisée par un ressortissant albanais actif dans la construction pour y stocker son matériel. L'affaire a été portée devant la cour d’appel de Bruxelles, rapporte La Dernière Heure.

Le verdict est tombé, avec un fameux soulagement pour Geoffrey Mujangi Bia, qui a été blanchi. Représenté par Me Yannick De Vlaemynck, l'ancien Diable Rouge a rappelé qu'il ne disposait pas de la clef de la porte de la cave de son locataire.

Lire aussi… Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu
Aucune trace ADN lui appartenant n'a été relevée sur les lieux, confortant la cour d’appel dans sa décision. Cinq ans après les faits, Geoffrey Mujangi Bia va donc enfin pouvoir passer à autre chose.

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