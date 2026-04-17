Du changement au Standard ? "Si tu changes après chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent"

Malgré une prestation défensive compliquée contre Westerlo, Vincent Euvrard ne devrait pas (trop) modifier son arrière-garde pour le déplacement à Charleroi, ce samedi.

Ce samedi à 18h15, en Europe Play-Offs, le Racing Genk se rendra sur la pelouse de Westerlo, tandis que le Standard disputera le choc wallon au Mambourg, face à Charleroi. Les quatre équipes pouvant encore prétendre à la septième place s'affronteront donc, ce qui pourrait créer de gros trous au classement, ou bien resserrer tout le monde.

"Tout est encore ouvert, puisque Genk n’a pas gagné contre Louvain", analysait Vincent Euvrard en conférence de presse, ce jeudi. "L’écart avec la tête est de trois points, ce qui est jouable. Il reste encore huit matchs. Nous, on doit déjà faire le travail, et puis on regardera le classement. Je pense qu’il y a de bonnes choses à retenir de la défaite contre Westerlo, mais aussi beaucoup de choses à améliorer."

"Surtout quand tu donnes autant d’occasions à l’adversaire... On a fait trop d’erreurs, on a très mal joué sur les phases arrêtées et réalisé quelques erreurs individuelles que l’on doit gommer. Il y a des choses à corriger, mais l’apport offensif était là et on a joué avec plus de qualité que dans beaucoup d’autres matchs. Mais quand tu donnes trop de choses, tu ne peux jamais dire que tu es satisfait de tout."

Des choses à changer, mais pas de changement de joueur à effectuer pour Vincent Euvrard ?

Avec les retours d'Ibrahim Karamoko, Steeven Assengue et, peut-être, de Marlon Fossey sur la feuille de match (en plus de Matthieu Epolo, qui sera de retour dans le but), Vincent Euvrard pourrait donc être tenté de réaliser quelques changements dans sa défense pour retrouver un équilibre un peu trop absent contre Westerlo. Cela ne semble toutefois pas être l'idée du T1 des Rouches.

"L’idée n’est pas de changer. Il ne faut pas changer à chaque fois après un moins bon match. Il y avait beaucoup d’occasions venues de phases arrêtées parce qu’on n’était pas bien placé dans le bloc. C’est un match où l’on devait mieux faire défensivement, mais si tu changes à chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent et c’est important de garder une certaine stabilité."



Lire aussi… Le Standard n'aura qu'une seule idée en tête à Charleroi : "Dans un match aussi important pour le club..."›

"Au-delà du niveau individuel, il faut parfois rester avec les mêmes joueurs. Et si on constate que ce n’est pas une bonne performance pendant trois, quatre ou cinq matchs, tu commences à songer à un changement", a conclu Vincent Euvrard, confirmant à demi-mots que Josué Homawoo, Ibe Hautekiet et David Bates constitueront la défense centrale à Charleroi.