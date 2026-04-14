Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

Exclu contre Westerlo, Josué Homawoo pourra bien tenir son rang dans la défense du Standard pour le déplacement à Charleroi, son exclusion ayant été jugée suffisante. Une bonne nouvelle pour Vincent Euvrard.

Pour une charge dans le dos de Ferri qui partait en face-à-face et, considéré comme le dernier défenseur, Josué Homawoo a été exclu lors de la rencontre entre le Standard et Westerlo, samedi soir.

Une carte rouge reçue peu après l'heure de jeu, alors que les Rouches étaient menés par les Campinois après l'ouverture du score du même Ferri. Cela ne les a pas empêchés d'égaliser, via Timothé Nkada, mais Ourega a sauté plus haut que tout le monde sur un corner à cinq minutes du terme pour donner la victoire à Westerlo.

La huitième exclusion en 32 matchs de championnat pour le Standard, qui est évidemment le pire élève de notre championnat dans ce domaine. Celle-ci n'aura cependant pas de conséquences à plus long terme pour Vincent Euvrard.

Josué Homawoo finalement disponible pour le Standard à Charleroi

En effet, le parquet a jugé l'exclusion du défenseur central togolais suffisante. Josué Homawoo sera donc autorisé à disputer le choc wallon à Charleroi, puisqu'il a reçu une suspension d'un match avec sursis, valable un an.



Si le joueur de 28 ans sera donc suspendu pour une journée supplémentaire en cas de nouvelle exclusion dans les douze mois qui arrivent, Vincent Euvrard n'aura pas à modifier sa charnière centrale pour le déplacement au Mambourg. Un petit faux espoir, donc, pour Daan Dierckx, qui a rejoué avec le SL16 FC ce week-end et qui ronge son frein en attendant son retour dans le onze de base du noyau A.