L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

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Photo: © photonews

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Ce soir, Charleroi accueillera le Standard pour le troisième choc wallon de la saison. Frank Defays veut confirmer la victoire du week-end dernier.

Pour le premier match de Mario Kohnen comme T1, Charleroi a enfin stoppé sa série négative, renouant avec la victoire : "C’était important de gagner parce qu’on a été en souffrance pendant quelques semaines. C’était important de relancer la machine", explique Frank Defays au micro de la RTBF.

Le contraste avec l'hiver euphorique vécu au Mambourg n'en reste pas moins grand : "On se pose toujours la question de savoir comment on a pu vivre avec un esprit de victoire pendant deux mois et puis que tout d’un coup tout soit retombé. En tant que membre du staff on doit se poser les bonnes questions. On essaye de regrouper tout le monde derrière la même cause".

Aller au charbon contre le Standard

La cause qui mobilisera tout le monde ce samedi ne fait pas de mystère : pas besoin de motivation supplémentaire pour un choc wallon, même si deux cadres carolos manqueront à l'appel. Actif à Charleroi pendant dix ans en tant que joueur et six ans en tant que coach, Defays veut communiquer au joueur cette rage de vaincre, ce besoin de se faire respecter face au rival régional.

"Le match qui nous attend doit nous permettre de nous révolter à nouveau. Ce match très particulier. Dès que je suis arrivé à Charleroi, on m’a éduqué comme ça. C’est en moi. J’essaie de le transmettre aux joueurs. C’est important que le public ressente ça. Le match de phase classique à domicile doit être le point de référence", confirme l'adjoint de Mario Kohnen.

Lire aussi… Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?
Le groupe doit croire en lui : "On doit vraiment retrouver la solidité affichée début d’année et être constants. Il y a un peu changement avec l’arrivée du nouveau coach. Changer trois fois de coach en une saison, cela n’est pas évident à vivre. Le groupe reste le même, on travaille bien. On sera à fond pour ce match".

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