Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"
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Rafiki Saïd est un facteur X en panne du côté du Standard. Vincent Euvrard devrait-il le faire débuter sur le banc à Charleroi ce samedi ? Le T1 des Rouches s'est exprimé assez longuement sur le cas du Comorien, ce jeudi en conférence de presse.

Battu 2-0 au Mambourg pendant le mois de janvier, le Standard cherchera à prendre sa revanche, ce samedi soir lors de la troisième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard pourrait être tenté de réaliser quelques changements par rapport à la défaite de la semaine dernière contre Westerlo.

En défense, premièrement, même si cela ne semble pas être l'idée du T1 des Rouches. Offensivement, par contre, Rafiki Saïd traverse un énorme passage à vide et n'est plus aussi certain de sa place. Un cas sur lequel Vincent Euvrard s'est exprimé, ce jeudi en conférence de presse.

"Quand tu continues à créer des choses comme il le fait, tu n'es jamais loin de marquer"

"Je pourrais reconduire tout le monde, comme je pourrais changer. Cela fait quelques semaines qu’il n’a pas été décisif via un assist ou un but. Lors des deux derniers matchs, il s’est créé des moments forts, mais il les a ratés. Les deux sont possibles. Soit tu le mets sur le banc pour couper le mauvais élan, soit tu le fais enchaîner, car quand tu continues à créer des choses comme il le fait, tu n’es jamais loin de marquer."

"Une décision sera prise en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe, mais n’oublions pas de quoi il est capable. Il doit garder confiance en ses qualités, car il a été très important pour nous cette saison et il a parfois marqué des buts à lui tout seul, comme contre l'Antwerp après 16 secondes de jeu."

Personne n'est indispensable au Standard, pas même Rafiki Saïd

Le Comorien n'est toutefois pas incontournable. "D’un autre côté, on a gagné trois matchs sur les quatre qu'il n'a pas commencés. Cela signifie que personne n’est indispensable. On doit se demander comment on va gagner le prochain match et qui sont les onze joueurs les plus aptes à commencer. En sachant que les joueurs sur le banc peuvent être les plus importants pour gagner le match dans la dernière demi-heure."

Lire aussi… "Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

L'ailier gauche semble avoir perdu confiance, et n'a pas toujours l'air aussi impliqué dans les "petits" matchs que dans les gros. "Je ne sais pas s’il y a un souci dans sa tête. Mais je pense qu’il ne faut pas oublier qu’il ne peut pas marquer ou être décisif à chaque match. C’est un joueur de rupture, de folie aussi, et avec ces joueurs-là, tu vois souvent des top matchs et des moins bons."

"S’il était décisif à chaque match, il n'aurait pas joué en Ligue 2 jusqu'à ses 25 ou 26 ans"

"Est-ce qu’il doit améliorer sa constance ? Certainement. Mais s’il était décisif à chaque match comme il l’a parfois été, il n'aurait pas joué en Ligue 2 jusqu'à ses 25 ou 26 ans. C’est quelque chose à développer chez lui, à aller chercher. On doit se poser la question de comment il peut trouver plus de constance au fur et à mesure de la saison."

"À Troyes, il a marqué neuf buts par saison pendant trois saisons, avec quatre ou cinq assists à chaque fois. Être décisif entre 10 et 15 fois sur trois saisons de suite, et en jouant entre 2000 et 2500 minutes, ce n’est pas mauvais. Quelque part, il a de la constance, mais la différence entre son meilleur et son pire match est encore trop grande."

"Il ne donne peut-être pas toujours l’impression d’avoir envie, mais si tu lui poses la question, il dira qu’il a toujours envie. C’est une question de focus, de mindset et d’avoir la capacité de faire les bonnes choses à chaque fois, et cela lui manque de temps en temps", a conclu Vincent Euvrard, qui n'enterre donc pas Rafiki Saïd mais qui n'exclut pas un petit passage sur le banc pour, comme il l'a dit, casser le mauvais élan.

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