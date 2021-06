Comme un parfum d'Euro 2000

Ce vendredi, le match d'ouverture de l'Euro 2020 se disputera entre l'Italie et la Turquie. Deux pays qui étaient dans le groupe des Diables Rouges lors de notre Euro semi-domestique.

Ce vendredi, les trois coups de cet Euro 2020 sera enfin donné, avec un an de retard, et ce sont deux belles équipes qui vont s'affronter à Rome: l'Italie et la Turquie. Ce duel n'est certainement pas inédit dans le monde du football, mais en tant que Belge, nous nous souvenons que les deux équipes étaient dans le groupe des Diables lors de l'Euro 2000.

Lors du match qui a opposé ces deux nations, et qui s'est joué aux Pays-Bas du côté d'Arnhem, il y a eu des buts et énormément d'occasions. L'Italie, coachée par Zoff, évoluait avec une défense à trois... assez inédite à cette époque. En face, la force offensive était menée par Hakan Sukur.

Après une première période où les deux équipes ont eu beaucoup de possibilités, l'Italie trouve l'ouverture sur une bicyclette d'Antonio Conte. Dans la foulée, c'est Okan qui égalise en profitant d'une erreur de la défense mais aussi de Toldo. C'est l'inévitable Pippo Inzaghi qui donne la victoire à son pays en provoquant un penalty qu'il transforme (2-1).

Dans ce tournoi, les Transalpins sont allés jusqu'en final, dont tout le monde se rappelle de l'issue et des buts de Wiltord et Trezeguet. Pour les Turcs, c'est une élimination en quart de finale contre le Portugal (2-0) qui stoppe le parcours des joueurs du Bosphore.

On espère vraiment voir un match aussi ouvert ce vendredi soir, histoire de lancer de la plus belle des façons cet Euro tant attendu.