Ils se sont loupés au pire moment : ces Diables Rouges qui ont perdu gros face à l'Ukraine

Tout n'aura pas été rose durant les 180 minutes d'Ukraine-Belgique. Après le match aller, et même au match retour, quelques joueurs auront clairement perdu du crédit auprès de Rudi Garcia.

Leandro Trossard

Était-ce prévisible ? Très certainement. Rudi Garcia avait assuré qu'il ne se préoccuperait pas de ce qui s'était passé sous Tedesco et que tout le monde repartirait d'une page blanche ; c'est probablement ce qui a permis à Leandro Trossard de débuter à Murcie après une série de prestations catastrophiques en sélection.

Mais qu'après son match aller totalement raté, l'ailier d'Arsenal soit encore titulaire à Genk, c'était tout de même étonnant. Sans surprise, il a proposé le même spectacle au match retour. Rien ne pourrait justifier qu'il reçoive encore sa chance au vu de la concurrence. Pourtant, il semble avoir un crédit illimité...

Youri Tielemans

Lui aussi multiplie les rendez-vous manqués en équipe nationale. Quand il s'agit d'endosser un rôle de leader, Youri Tielemans s'efface et manque terriblement de personnalité et d'audace dans son jeu. Ce n'est pas nouveau, mais Rudi Garcia l'a constaté pour la première fois de visu.

Son choix de le remplacer pour le retour a été forcé par les circonstances, mais on ose espérer qu'il aurait fait le même malgré tout. Et surtout : maintenant que Vanaken et Raskin ont plaidé leur cause avec tant d'éloquence, et alors que des retours de blessure sont à prévoir, Tielemans a perdu gros.

Koni De Winter

On sera moins sévère avec l'encore très jeune Koni De Winter après son erreur au match aller. Mais après Sebastiaan Bornauw et Matte Smets, voilà désormais un troisième défenseur prometteur qui se loupe totalement pour l'un de ses premiers matchs importants. Jusqu'à son erreur, il était pourtant très bon.

Garcia l'a remplacé au retour et a certainement aimé ce qu'il a vu de la part du duo Faes-Debast. Le poste de défenseur central en sélection est à saisir vu l'absence de hiérarchie claire, et une erreur comme celle de Koni à Murcie coûte peut-être cher aux yeux du sélectionneur...

Charles De Ketelaere

Son match aller n'a pas été aussi mauvais que celui de Trossard, mais c'est tout de même lui que Garcia a remplacé pour le retour. Pas plus que sous Domenico Tedesco, Charles De Ketelaere n'est parvenu à faire forte impression pour sa première avec le nouveau sélectionneur. Il faut dire que l'aligner sur le flanc droit n'était pas un cadeau.

On en reste persuadé : son vrai rôle, c'est celui de remplaçant (ou successeur) de Kevin De Bruyne. Malheureusement pour lui, le maestro de Manchester City a prouvé lors de cette double confrontation qu'il en a encore sous la pédale, et CDK va donc devoir prendre son mal en patience.

Dodi Lukebakio

Il n'a probablement jamais été aussi fort en club, et pourtant Dodi Lukebakio a dû se contenter de 20 minutes très moyennes à Murcie sans parvenir à faire la différence, puis est resté vissé sur le banc lors du match retour. Un vrai contraste par rapport à son rôle sous Tedesco, du moins au début.

Pire : Alexis Saelemaekers, lui, a marqué des points avec une entrée au jeu explosive, et renforce donc une concurrence déjà solide sur les flancs. Rappelons que Johan Bakayoko n'était même pas sélectionné, ce qui ne devrait pas continuer éternellement. Lukebakio devra redoubler d'efforts.