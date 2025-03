Les Diables Rouges retrouveront le Stade Roi Baudouin contre le Pays de Galles : mais alors, pourquoi ?

Les Diables Rouges rejoueront au Stade Roi Baudouin face au Pays de Galles en juin prochain. Mais alors, quelle est la raison derrière ce choix de la fédération ?

Tout le monde semblait d'accord après la victoire des Diables Rouges contre l'Ukraine à Genk : jouer dans un stade où les supporters sont plus proches des joueurs est bien plus chaleureux. Le Stade Roi Baudouin est souvent pointé du doigt pour son manque de proximité avec les spectateurs. La piste d'athlétisme éloigne fortement fans et joueurs.

Le premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 se déroulera pourtant bien à Bruxelles. Le "Tour de Belgique" des stades ne pourra se poursuivre qu'à partir de septembre prochain.

Mais alors pourquoi ? La raison derrière ce choix est qu'une grande partie des pelouses sera réensemencée, explique Sudinfo. Difficile donc d'y accueillir une rencontre de la sélection belge...

Un match à Anderlecht ou à Liège ?

Mais alors où pourraient jouer les Diables ? Une nouvelle rencontre à Genk pourrait bien avoir lieu, mais pas seulement... Un déménagement à Sclessin, Bruges ou encore Anderlecht pourrait également être envisagé.

Cela ne sera possible que lors de trois rencontres. Ce sera lors des trois matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. À moins que des matchs amicaux préparatoires pour la Coupe du Monde soient également programmés d'ici là. Reste à savoir si la fédération voudra une nouvelle fois aller ailleurs qu'au Stade Roi Baudouin.