"Mon frère" : la complicité entre Romelu Lukaku et Thibaut Courtois retrouvée

Romelu Lukaku et Thibaut Courtois ont toujours une bonne relation ! Le portier belge a partagé une story qui fera plaisir aux supporters belges doutant de leur entente.

Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, cela fait des années qu'ils se connaissent. Les deux Diables Rouges ont grandi ensemble avec la Belgique.

Sauf que récemment, le portier du Real Madrid ne jouait plus aux côtés de l'avant-centre du Napoli, puisqu'il a décidé de s'écarter de l'équipe nationale. Suite à l'épisode du brassard de capitaine, Courtois avait annoncé qu'il ne s'entendait pas avec l'ancien coach Domenico Tedesco et qu'il ne reviendrait donc pas tant que ce dernier serait à la tête de la sélection.

Alors qu'il avait été prolongé, l'Italo-Allemand n'est finalement pas allé au bout de son contrat en raison des résultats décevants en Ligue des Nations et à l'Euro. Un nouveau coach est donc devenu une priorité pour Vincent Mannaert, le directeur sportif.

C'est finalement Rudi Garcia qui a été choisi. Courtois explique avoir eu de bonnes impressions en évoquant un potentiel retour sous ses ordres. Il a donc fait son retour dans la liste, ce qui lui a notamment permis de retrouver de bons vieux amis.

Et la relation entre Romelu Lukaku et Thibaut Courtois ne semble pas s'être estompée. La photo Instagram postée par le gardien belge en témoigne. "Mon frère", écrit le Diable Rouge dans une story où il mentionne Big Rom et affiche une photo avec ce dernier après la victoire de la Belgique contre l'Ukraine. L'avant-centre belge a ensuite répondu en story "Bon retour frère".