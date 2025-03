Rudi Garcia dresse le bilan de ses premières semaines chez les Diables : "Le poste est frustrant, heureusement que j'ai des joueurs intelligents"

Après la victoire contre l'Ukraine, Rudi Garcia a dressé le bilan de ses premières semaines à la tête de la sélection. Le Français va voyager pendant trois mois afin de continuer à observer les Diables avant la prochaine trêve du mois de juin.

Cette première semaine de compétition fut tout sauf facile pour Rudi Garcia. Le nouveau sélectionneur n'a eu que très peu de temps pour travailler avec son groupe et en conférence de presse après la victoire contre l'Ukraine, il a dressé le bilan global de ses débuts à la tête de la sélection.

"J'ai heureusement des joueurs intelligents, un groupe qui comprend vite. J'ai découvert le métier de sélectionneur avec très peu de séances. J'ai expliqué mon football, mes principes et comment il fallait travailler sur le terrain."

Dans cette rencontre, on a vu ce que j'attendais de mes joueurs"

"Dans cette rencontre, on a vu ce que j'attendais de mes joueurs. Du mouvement, du rythme et du contre-pressing. C'était plus compliqué sur les phases arrêtées, car il faut plus de temps pour travailler ça. On a fait beaucoup de réunions individuelles. J'ai au moins vu 20 des 26 joueurs, mais ça prend du temps. On a également fait beaucoup de vidéo avec le staff pour travailler le jeu offensif et défensif."

Rudi Garcia va voyager pendant trois mois et attend déjà juin avec impatience

C'est une tout autre manière de travailler pour le Français, qui n'avait jamais connu que des clubs durant sa carrière. Rudi Garcia s'est dit "frustré" de devoir attendre juin avant de retrouver ses joueurs, une période où tout le monde sera fatigué après la fin des championnats, mais où il espère que tout le monde viendra avec motivation pour défendre les couleurs de la sélection.

"Le poste de sélectionneur est frustrant car on voit très peu les joueurs. Oui, ils vont me manquer. Je vais voyager et aller les voir, certains finiront plus tôt que d'autres donc il faudra gérer tout ça. On arrivera en juin avec beaucoup moins de fraicheur physique et mentale que maintenant, ce sera à prendre en compte."

C'est normal que certains manquent de peps ou de motivation, ce sera mon rôle de rappeler que c'est un honneur"

"Ces matchs de Ligue des Nations sont mieux que des matchs amicaux, mais les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes en club tous les trois jours et c'est normal que certains manquent de peps ou de motivation. Ce sera mon rôle de rappeler que c'est un honneur. Quand j'appelle quelqu'un, il doit venir en courant et ce soir, les joueurs ont bien représenté leur pays."