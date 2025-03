Les grands gagnants des débuts de Rudi Garcia : ils reviendront chez les Diables Rouges avec un autre statut

Les premiers matchs de 2025 sont derrière nos Diables, et ils ont été contrastés. Nous nous attarderons plus tard sur les "perdants" de ces débuts sous Rudi Garcia, mais certains ont gagné des points : qui sont-ils ?

Nicolas Raskin

C'est peut-être LA révélation de ce match retour face à l'Ukraine : titularisé en 6 et "homme à tout faire" du milieu de terrain, Nicolas Raskin... eh bien, a tout fait. Hargneux, omniprésent, propre, concentré, il a récupéré des ballons et libéré des espaces au fur et à mesure pour les deux génies à ses côtés puissent faire le job.

On ne voit pas, sauf grosse perte de vitesse aux Rangers, ce qui empêcherait Raskin de revenir en sélection en juin prochain sans être un sérieux candidat au onze de base. Par extension, Orel Mangala a dû grimacer, car à ce niveau, l'ancien capitaine du Standard le remplacera toujours. Beaucoup en doutaient, mais Nicolas Raskin a le niveau Diable Rouge, et pas qu'un peu.

Hans Vanaken

On se disait qu'il pouvait être l'un de ceux que Rudi Garcia relancerait en sélection et au vu de sa superbe saison, c'était peut-être le moment ou jamais. Hans Vanaken n'a pas été fantastique durant tout le match ce dimanche, mais sa seconde période l'a vu monter en puissance jusqu'à donner un splendide assist pour Lukaku.

Il s'est aussi beaucoup battu, parfois même plus que quand il porte le maillot brugeois. Enfin, le triple Soulier d'Or confirme qu'il peut être une solution de rechange viable en équipe nationale, lui qui a parfois été excessivement critiqué malgré de bons matchs durant l'ère Martinez.

Thomas Meunier

Hé oui : on ne pensait pas forcément écrire son nom au moment d'évoquer les grandes satisfactions de ces matchs, non pas parce que Thomas Meunier est un mauvais joueur mais parce qu'il est l'un des cadres de la génération dorée dont on voyait le moins ce qu'il pouvait encore apporter d'ici à 2026. Il l'a montré contre l'Ukraine.

Ce n'est pas pour rien que Garcia l'a aligné deux fois d'affilée, au point de mettre Castagne à gauche pour laisser Meunier à droite. L'un des rares à ne pas avoir pris le bouillon à Murcie, le back droit du LOSC a peut-être validé sa place pour les prochains matchs en sélection.

Maxim De Cuyper

Son match très compliqué à Murcie est déjà oublié (y compris par Garcia qui a déclaré après la victoire d'hier que De Cuyper avait joué "un bon match" en Espagne). La montée au jeu de Maxim De Cuyper contre l'Ukraine a tout changé, avec un but et énormément d'apport offensif.

Titulaire au premier match, décisif au second : s'il continue sa progression en club, MDC pourrait bien s'imposer comme ce back gauche que la Belgique se cherche désespérément depuis des temps immémoriaux...

Wout Faes

Domenico Tedesco n'était donc pas complètement fou. Quand tous vos défenseurs déçoivent les uns après les autres, il fallait peut-être se tourner vers celui du lot qui est le moins talentueux... mais le plus habitué à jouer avec ses limites. Sans génie, Wout Faes a été très costaud à Genk ce dimanche. Son mental est inébranlable, ce qui le place au moins sur un plan au-dessus de la concurrence.