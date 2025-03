📷 Le joli geste de Thibaut Courtois avec l'un de ses coéquipiers !

ūüď∑ Le joli geste de Thibaut Courtois avec l'un de ses co√©quipiers !

Koen Casteels et Thibaut Courtois, on l'a récemment bien compris, ce n'est pas une histoire d'amour. En revanche, Matz Sels et le gardien madrilène semblent, quant à eux, très bien s'entendre !

Les Diables Rouges l'ont fait : ils se sont imposés face à l'Ukraine en renversant la situation en un peu plus d'un quart d'heure entre la 70e et la 86e. De 1-3 à 4-3 sur l'ensemble des deux matchs ! Ce résultat fait évidemment du bien au groupe belge, qui n'a pas connu beaucoup de moments de bonheur ces derniers temps. La joie de Romelu Lukaku après la rencontre, notamment, témoigne de cet accomplissement. Après le match, une jolie image a tourné sur les réseaux sociaux. On peut y voir Matz Sels et Thibaut Courtois, les deux premiers gardiens dans la hiérarchie, s'enlacer. Une image qui fait plaisir à voir ! D'autant plus que le portier du Real Madrid a beaucoup fait parler dans la presse ces derniers temps, et son manque d'entente avec les joueurs du groupe était évoqué. Mais cela ne semble visiblement pas être le cas, comme en témoigne notamment cette photo.