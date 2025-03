Un duo déjà incontournable pour Rudi Garcia ? "Les associer est un pas en avant pour les Diables Rouges"

Les Diables Rouges ont enfin rassuré contre l'Ukraine. Rudi Garcia serait-il même confronté à des problèmes de luxe ?

Difficile de pointer un Diable Rouge ayant déçu hier, tant la prestation était aboutie, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Le grand gagnant semble tout de même être l'entrejeu : le trio Raskin - Vanaken - De Bruyne était totalement inédit mais s'est parfaitement trouvé.

Sur VTM, Marc Degryse et Frank Boeckx commencent par se réjouir du retour de Vanaken : "Enfin ! Hans Vanaken a enfin pu débuter un match important. Rudi Garcia a estimé qu'il méritait sa chance. Cela avait assez duré", explique Degryse, sans jamais plus citer le nom de Domenico Tedesco.

Un bel équilibre

Placer Vanaken proche de Kevin De Bruyne a été un coup dans le mille : "Dans un match où il faut marquer, il est utile d'avoir deux "10" pour soutenir Lukaku qui peut ensuite jouer homme contre homme. Ce troisième but a été magnifiquement joué par les trois hommes. Réunir Hans Vanaken et Kevin De Bruyne dans l'équipe est un pas en avant pour les Diables rouges. Nous sommes plus forts, Vanaken était à son meilleur niveau".

L'excellente prestation de Nicolas Raskin a également été soulignée. Parviendra-t-il à rester dans le onze ? "Je pense que Tielemans va reprendre sa place. Il joue à un haut niveau chaque semaine en Premier League. C'est quelqu'un qui peut aussi percer les lignes grâce à une bonne passe", poursuit Frank Boeckx.

Avec le retour d'Amadou Onana et Orel Mangala, la concurrence sera plus forte encore. Mais Raskin a indéniablement marqué des points : "Pour que De Bruyne joue au football, il faut un 6 qui déplace le ballon vers l'avant. Tielemans peut le faire, Vanaken aussi, et Raskin l'a très bien fait aujourd'hui. Nous avons des options à tous les postes".