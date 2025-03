Cette fois, Thibaut Courtois ne faisait pas semblant : pourquoi son absence à Genk ne créera plus d'incident diplomatique

On a cru que c'était reparti comme en 2023. Thibaut Courtois, à peine de retour, était absent pour une "surcharge musculaire" ; alors, vraie blessure ou simulation ?

Honnêtement, en découvrant sur le site de l'UEFA la composition de la Belgique pour ce match retour de Nations League, impossible de réfréner un petit rire nerveux. Pas de Thibaut Courtois. Ah, sh*t, here we go again : il n'aura pas fallu deux semaines internationales pour que le gardien du Real Madrid reprenne ses habitudes de diva.

Progressivement, tout de même, on se dit que quelque chose ne colle pas. Courtois a visiblement commencé son échauffement, avant de finalement déclarer forfait ; contrairement à tous ces matchs à l'étranger où il a refusé de se rendre, il était bien du déplacement.

Courtois était bel et bien prévu dans le onze de base, affirme Rudi Garcia, et on ne va tout de même pas débuter cette nouvelle ère en partant du principe que le coach ment comme un arracheur de dents. Dans une saison surchargée, il est plausible que Thibaut Courtois ait préféré être prudent.

Courtois a envoyé les bons messages après le match

Quitte à "sécher" un match, pourquoi n'aurait-il pas plutôt séché le déplacement à Murcie ? Pourquoi manquer ce match à Genk, qu'on aurait franchement cru taillé sur mesure pour qu'il évite une éventuelle bronca du public puisqu'il aurait joué "à la maison" ? Impensable que Courtois soit chahuté par ces supporters limbourgeois auxquels il a tant apporté.

Non, cette fois, c'est décidé : on laissera le bénéfice du doute à Thibaut Courtois, car il est tout de même plus raisonnable de penser qu'il ne se serait pas moqué du monde si vite après être revenu en sélection. L'attitude du gardien après le match en disait long également : il a serré Matz Sels dans ses bras, et une bonne partie du groupe également. C'était le bon message à envoyer.

Les "vraies" retrouvailles entre Thibaut Courtois et son public ont donc été repoussées à juin prochain, et cette fois, ce ne sera pas à la Cegeka Arena mais au Stade Roi Baudouin. D'ici là, encore plus d'eau aura coulé sous les ponts : on doute que le public belge lui réserve un accueil hostile. Mais s'il déclare forfait pour la Macédoine du Nord... hé bien, on se permettra quand même de froncer les sourcils.