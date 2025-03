Un jeune Diable Rouge suivi de près par une grosse écurie de Premier League !

Un été intéressant et animé se profile à l'horizon pour le jeune gardien, qui impressionne chaque semaine avec le Matricule 1.

Pour Senne Lammens, l'Angleterre pourrait devenir une option de plus en plus concrète. En effet, les solides performances du gardien de l'Antwerp pourraient bientôt lui faire décrocher un transfert de rêve vers la Premier League.

Le gardien de but de 22 ans avait déjà été lié à Arsenal et Manchester United, qui auraient sérieusement Lammens dans leur viseur. United serait d'ailleurs, selon The Sun, de plus en plus concret pour le transférer.

André Onana se dirigerait vers l'Arabie Saoudite et si le Camerounais partait, United aurait besoin d'un nouveau gardien de but. L'entraîneur Ruben Amorim penserait à Lammens, tandis que le gardien de LOSC, Lucas Chevalier, figurerait également sur sa liste.

The Sun évoque également que le grand rival de United, Man City, envisagerait également l'arrivée du Belge. Chez les Citizens, il y a encore de grands points d'interrogation derrière le nom d'Ederson Moraes et ils rechercheraient donc un potentiel remplaçant et concurrent pour l'actuel deuxième gardien Stefan Ortega. Cela pourrait bien être Lammens.

Ce dernier a joué à Bruges de 2014 à 2023, après quoi il est parti gratuitement à l'Antwerp où il a également tapé dans l'oeil de Rudi Garcia, qui l'a convoqué chez les Diables Rouges.