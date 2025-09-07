Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

La Belgique, en cette semaine d'US Open, s'est mise au diapason en infligeant un deuxième score de tennis en quelques jours, cette fois au Kazakhstan. Les Diables Rouges ont une fois de plus montré toute leur qualité offensive, même sans Romelu Lukaku.

Il n'y aura pas eu de "kazakh choc" au Lotto Park ce dimanche. Sans surprise, la Belgique a assuré le 6/6 face au Kazakhstan dans ce 4e match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, et l'a fait avec la manière, trois jours après en avoir déjà passé six au Liechtenstein.

Cela aura pourtant été aussi long à l'allumage qu'à Vaduz. Face à un adversaire qu'on annonçait plus dangereux mais qui n'a franchement pas montré grand chose de plus, les Diables poussaient dès le début. Même Theate mettait le nez aux abords du rectangle pour une frappe croquée (8e), puis une reprise au-dessus sur un bon travail de construction de De Bruyne et Castagne (14e).

De Bruyne porte les Diables Rouges

Si ce duo-là est en jambes, on ne peut pas en dire autant d'un Doku qui temporise trop et, surtout, du duo Trossard-De Ketelaere aligné un peu à la surprise générale par Garcia. L'attaquant d'Arsenal offrira le spectacle auquel on est habitué en sélection : peu de danger, pas d'accélérations, peu de bons choix et des pertes de balle.

Kevin De Bruyne, lui, offre un récital. Son extérieur du pied aurait dû offrir un but à De Ketelaere (23e). On sent que le danger se rapproche quand De Cuyper trompe presque Seisen après un déboulé de Doku (26e), puis que De Ketelare s'offre lui aussi son premier solo mais se heurte également au très bon gardien kazakh (35e).

42Peu de temps après une occasion... pour le Kazakhstan signée Samorodov sur corner (37e), c'est cependant, enfin, Kevin De Bruyne qui allumera la lucarne de l'extérieur du rectangle (42e, 1-0). C'est plus tard qu'au Liechtenstein, mais cette fois, le 2-0 suivra immédiatement, des oeuvres d'un Jérémy Doku qui va enfin jusqu'au bout de sa spéciale (44e).

Premier but pour Raskin

La messe est dite, et ce n'était l'air de rien pas du luxe car le Kazakhstan perd rarement par plus d'un but d'écart. Cette fois, cependant, les solides Faucons auront du plomb dans l'aile car en seconde période, les buts s'enchaînent : après avoir tenté sa chance de loin (49e), Nicolas Raskin pousse un centre de Doku au fond des filets pour son premier but en sélection (51e, 3-0).

Le Kazakhstan en a plein les pattes et sur une perte de balle plein axe, De Ketelaere va superbement décaler Jérémy Doku, qui trompe encore Seisen dans un angle fermé (4-0, 60e). De quoi se faire fêter par "son" Lotto Park avant de sortir, mais la défense kazakh n'est pas au bout de ses peines puisque c'est Fofana qui le remplace.

Saelemaekers monte lui aussi au jeu et s'offre une belle opportunité (70e), tout comme Fofana dont la frappe est contrée (73e) mais qui confirme qu'il pourrait bien devenir l'une des coqueluches du public belge. Une Belgique qui, cependant, va logiquement baisser le rythme, permettant à Courtois de s'illustrer enfin sur une frappe vicieuse de Satpaev (78e).

C'est cependant Kevin De Bruyne qui continuera cette balade belge en plantant calmement son doublé (84e, 5-0), juste avant de sortir sous une véritable ovation. Et dans la foulée, Thomas Meunier se joint à la fête en plaçant parfaitement sur un bon service de Saelemaekers (très bien rentré), pour conclure cette semaine internationale aux allures de (très bon) match de tennis des Diables : deuxième 6-0 en quelques jours !