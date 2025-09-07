Date: 07/09/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 6
Stade: Koning Boudewijn Stadion
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan
Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| 0 réaction
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan
Photo: © photonews

La Belgique, en cette semaine d'US Open, s'est mise au diapason en infligeant un deuxième score de tennis en quelques jours, cette fois au Kazakhstan. Les Diables Rouges ont une fois de plus montré toute leur qualité offensive, même sans Romelu Lukaku.

Il n'y aura pas eu de "kazakh choc" au Lotto Park ce dimanche. Sans surprise, la Belgique a assuré le 6/6 face au Kazakhstan dans ce 4e match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, et l'a fait avec la manière, trois jours après en avoir déjà passé six au Liechtenstein.

Cela aura pourtant été aussi long à l'allumage qu'à Vaduz. Face à un adversaire qu'on annonçait plus dangereux mais qui n'a franchement pas montré grand chose de plus, les Diables poussaient dès le début. Même Theate mettait le nez aux abords du rectangle pour une frappe croquée (8e), puis une reprise au-dessus sur un bon travail de construction de De Bruyne et Castagne (14e).

De Bruyne porte les Diables Rouges

Si ce duo-là est en jambes, on ne peut pas en dire autant d'un Doku qui temporise trop et, surtout, du duo Trossard-De Ketelaere aligné un peu à la surprise générale par Garcia. L'attaquant d'Arsenal offrira le spectacle auquel on est habitué en sélection : peu de danger, pas d'accélérations, peu de bons choix et des pertes de balle.

Kevin De Bruyne, lui, offre un récital. Son extérieur du pied aurait dû offrir un but à De Ketelaere (23e). On sent que le danger se rapproche quand De Cuyper trompe presque Seisen après un déboulé de Doku (26e), puis que De Ketelare s'offre lui aussi son premier solo mais se heurte également au très bon gardien kazakh (35e).

42Peu de temps après une occasion... pour le Kazakhstan signée Samorodov sur corner (37e), c'est cependant, enfin, Kevin De Bruyne qui allumera la lucarne de l'extérieur du rectangle (42e, 1-0). C'est plus tard qu'au Liechtenstein, mais cette fois, le 2-0 suivra immédiatement, des oeuvres d'un Jérémy Doku qui va enfin jusqu'au bout de sa spéciale (44e). 

Premier but pour Raskin 

La messe est dite, et ce n'était l'air de rien pas du luxe car le Kazakhstan perd rarement par plus d'un but d'écart. Cette fois, cependant, les solides Faucons auront du plomb dans l'aile car en seconde période, les buts s'enchaînent : après avoir tenté sa chance de loin (49e), Nicolas Raskin pousse un centre de Doku au fond des filets pour son premier but en sélection (51e, 3-0).

Le Kazakhstan en a plein les pattes et sur une perte de balle plein axe, De Ketelaere va superbement décaler Jérémy Doku, qui trompe encore Seisen dans un angle fermé (4-0, 60e). De quoi se faire fêter par "son" Lotto Park avant de sortir, mais la défense kazakh n'est pas au bout de ses peines puisque c'est Fofana qui le remplace. 

Saelemaekers monte lui aussi au jeu et s'offre une belle opportunité (70e), tout comme Fofana dont la frappe est contrée (73e) mais qui confirme qu'il pourrait bien devenir l'une des coqueluches du public belge. Une Belgique qui, cependant, va logiquement baisser le rythme, permettant à Courtois de s'illustrer enfin sur une frappe vicieuse de Satpaev (78e). 

C'est cependant Kevin De Bruyne qui continuera cette balade belge en plantant calmement son doublé (84e, 5-0), juste avant de sortir sous une véritable ovation. Et dans la foulée, Thomas Meunier se joint à la fête en plaçant parfaitement sur un bon service de Saelemaekers (très bien rentré), pour conclure cette semaine internationale aux allures de (très bon) match de tennis des Diables : deuxième 6-0 en quelques jours ! 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Belgique Belgique
  Joueur J Evaluer
1 Courtois Thibaut 90' -
2 Debast Zeno 90' -
3 Theate Arthur 90' -
5 De Cuyper Maxim 70' -
6 Raskin Nicolas 70' -
7 De Bruyne Kevin ⚽ ⚽ A 86' -
8 Tielemans Youri 90' -
11 Trossard Leandro 63' -
11 Doku Jérémy ⚽ ⚽ 63' -
17 De Ketelaere Charles A A 90' -
21 Castagne Timothy 90' -
  Banc J Evaluer
4 Mechele Brandon -  
12 Vandevoordt Maarten -  
13 Sels Matz -  
14 Fofana Malick 27' -
15 Meunier Thomas 20' -
16 De Winter Koni -  
18 Vanhoutte Charles 4'  
19 Moreira Diego -  
20 Vanaken Hans 20' -
20 Openda Lois -  
22 Saelemaekers Alexis A A 27' -
23 Batshuayi Michy -  

Kazakhstan Kazakhstan
  Joueur J Evaluer
Zhaksylykov Aybar 90' -
Samorodov Maksim 81' -
Kenzhebek Galymzhan 45' -
  Banc J Evaluer
Orazov Ramazan 58' -
Omirtayev Oralkhan 45' -
Chesnokov Islam 45' -
Satpaev Dastan 45' -
Kasabulat Damir 32' -
Khalmatov Murojon 18' -
Karaman Dinmukhamed 9'  
Astanov Sultanbek -  
Zhumat Dauren -  
Tyulyubay Almas -  
Anarbekov Temirlan -  
Seisen Mukhammejan -  
Kairov Bagdat -  
Kassym Alibek   -  
Zhagorov Nauryzbek -  
Shaizada Bekkhan -  
Muzhikov Serikzhan   72' -
Zhaksybayev Ular -  
Alip Nuraly -  
11 Vorogovskiy Yan -  
Revivre Belgique - Kazakhstan

présentation (du match)

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53

Quel onze Rudi Garcia alignera-t-il ce soir face au Kazakhstan ? La réponse d'ici une paire d'heures...

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 08/09 Italie Italie
Croatie Croatie 08/09 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 08/09 Suède Suède
Suisse Suisse 08/09 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 08/09 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 08/09 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 08/09 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved