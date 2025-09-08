Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Auteur d'un doublé contre le Kazakhstan, Kevin De Bruyne a désormais marqué 34 buts avec les Diables Rouges, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection et dépassant Eden Hazard.

Un but au Liechtenstein, un doublé et une passe décisive contre le Kazakhstan : à 34 ans, Kevin De Bruyne continue de régaler avec les Diables Rouges.

Ses deux buts inscrits ce dimanche soir au Lotto Park lui ont permis de marquer un peu plus l’histoire de la sélection belge, devenant ainsi son deuxième meilleur buteur.



Lire aussi… "Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

De Bruyne dépasse Hazard, Tielemans se rapproche de Van Himst

Avec 34 réalisations, Kevin De Bruyne a dépassé Eden Hazard, resté bloqué à 33 buts. Chez les Diables, seul Romelu Lukaku, avec son impressionnant total de 89 buts, fait mieux que le joueur du Napoli. KDB a également délivré 53 passes décisives en 113 apparitions sous le maillot national.

Du côté du nombre de sélections, Thibaut Courtois (105) se rapproche de la septième place détenue par Dries Mertens (109), tandis que Youri Tielemans (79) talonne désormais Paul Van Himst (81) à l'entrée du top 20.

Cette trêve internationale a également été l’occasion pour plusieurs Diables de marquer leur tout premier but en sélection : Arthur Theate et Malick Fofana face au Liechtenstein, et Nicolas Raskin contre le Kazakhstan. Une semaine parfaite pour Rudi Garcia et ses troupes.