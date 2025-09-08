Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables
Photo: © photonews

Auteur d'un doublé contre le Kazakhstan, Kevin De Bruyne a désormais marqué 34 buts avec les Diables Rouges, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection et dépassant Eden Hazard.

Un but au Liechtenstein, un doublé et une passe décisive contre le Kazakhstan : à 34 ans, Kevin De Bruyne continue de régaler avec les Diables Rouges.

Ses deux buts inscrits ce dimanche soir au Lotto Park lui ont permis de marquer un peu plus l’histoire de la sélection belge, devenant ainsi son deuxième meilleur buteur.

De Bruyne dépasse Hazard, Tielemans se rapproche de Van Himst

Avec 34 réalisations, Kevin De Bruyne a dépassé Eden Hazard, resté bloqué à 33 buts. Chez les Diables, seul Romelu Lukaku, avec son impressionnant total de 89 buts, fait mieux que le joueur du Napoli. KDB a également délivré 53 passes décisives en 113 apparitions sous le maillot national.

Du côté du nombre de sélections, Thibaut Courtois (105) se rapproche de la septième place détenue par Dries Mertens (109), tandis que Youri Tielemans (79) talonne désormais Paul Van Himst (81) à l'entrée du top 20.

Cette trêve internationale a également été l’occasion pour plusieurs Diables de marquer leur tout premier but en sélection : Arthur Theate et Malick Fofana face au Liechtenstein, et Nicolas Raskin contre le Kazakhstan. Une semaine parfaite pour Rudi Garcia et ses troupes.

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 20:45 Italie Italie
Croatie Croatie 20:45 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 20:45 Suède Suède
Suisse Suisse 20:45 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 20:45 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 20:45 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 20:45 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
