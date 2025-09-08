Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis le Lotto Park
0 réaction
Photo: © photonews

Il n'a pas marqué et c'était certes contre le Kazakhstan, mais personne ne peut remettre en cause la prestation de Charles De Ketelaere en pointe. Les Diables Rouges ont déjà connu plus de difficultés face à de plus petites équipes, mais CDK a grandement facilité le travail de ses coéquipiers.

Romelu Lukaku est blessé, Loïs Openda n’a pas convaincu au Liechtenstein et a beaucoup perdu dans l'aventureCharles De Ketelaere en a profité de l’occasion pour livrer une prestation soulignée contre le Kazakhstan, même si un but aurait été la cerise sur le gâteau pour le joueur de l’Atalanta.

"Évidemment, j’aurais aimé marquer un but moi aussi tant tout se passait bien, mais dans l’ensemble, je pense avoir réalisé un très bon match. Très complet. J’étais très impliqué dans le jeu", a confié De Ketelaere à notre micro après la rencontre.

Lire aussi… C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

Un attaquant complet et une vraie solution pour Rudi Garcia

Une bonne analyse pour celui qui est à l’origine un milieu offensif, mais qui devient de plus en plus une alternative à Romelu Lukaku chez les Diables. Sa collaboration avec Kevin De Bruyne est beaucoup plus fluide et naturelle que celle de Loïs Openda.

"Oui, ça clique avec Kevin, mais c’est facile avec autant de bons joueurs autour de moi. Avec Doku, ça s’est également très bien passé. C’était juste très agréable de jouer aujourd’hui. J’aime ce rôle d’attaquant", a-t-il ajouté.

Je n'avais jamais joué dos au but, mais ça me convient bien"

Personne n’avait jamais envisagé De Ketelaere comme un véritable attaquant de pointe, mais il est devenu beaucoup plus complet en Italie. "Je joue parfois en pointe, mais toujours à deux. Comme je l’ai dit, j’aime ça. Dans ma formation, je n’ai jamais eu à jouer dos au but, mais visiblement, ça me convient bien."

Et maintenant ? Rudi Garcia le voit-il comme un attaquant de pointe ? "Nous en avons déjà parlé. Aujourd’hui, j’ai montré que je pouvais être performant à ce poste si nécessaire. On verra dans le futur, mais je suis tout à fait ouvert à cette possibilité", a-t-il conclu.

