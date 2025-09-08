Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Jeremie Vaneeckhout s'est vu refuser l'accès au Lotto Park pour Belgique-Kazakhstan dimanche. L'ancien co-président de Groen voulait faire passer un message.

Le parlementaire flamand portait un T-shirt avec un message pro-palestinien. Selon Vaneeckhout, c’est pour cette raison qu’il s’est vu refuser l’accès au stade.

Sur les réseaux sociaux, il a vivement réagi contre la fédération de football. Il a affirmé que prendre position contre la violence et en faveur des droits humains ne crée pas de division, mais devrait au contraire aller de soi.



D’après Vaneeckhout, la contestation fait partie du football et refuser l’accès est inacceptable. Il a souligné que le droit international et les droits humains doivent primer sur les sensibilités politiques.

Finalement, il a décidé de retourner son T-shirt. Ainsi, il a tout de même pu entrer, tout en précisant qu’il l’avait fait uniquement pour ne pas laisser son entourage seul.

Vaneeckhout est un fidèle supporter des Diables Rouges depuis plus de dix ans. Il manque rarement un match à domicile et accompagne souvent l’équipe lors des déplacements. C’était la première fois qu’il se voyait refuser l’entrée.