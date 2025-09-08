Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien
Photo: © photonews

Jeremie Vaneeckhout s'est vu refuser l'accès au Lotto Park pour Belgique-Kazakhstan dimanche. L'ancien co-président de Groen voulait faire passer un message.

Le parlementaire flamand portait un T-shirt avec un message pro-palestinien. Selon Vaneeckhout, c’est pour cette raison qu’il s’est vu refuser l’accès au stade.

Sur les réseaux sociaux, il a vivement réagi contre la fédération de football. Il a affirmé que prendre position contre la violence et en faveur des droits humains ne crée pas de division, mais devrait au contraire aller de soi.

D’après Vaneeckhout, la contestation fait partie du football et refuser l’accès est inacceptable. Il a souligné que le droit international et les droits humains doivent primer sur les sensibilités politiques.

Finalement, il a décidé de retourner son T-shirt. Ainsi, il a tout de même pu entrer, tout en précisant qu’il l’avait fait uniquement pour ne pas laisser son entourage seul.

Vaneeckhout est un fidèle supporter des Diables Rouges depuis plus de dix ans. Il manque rarement un match à domicile et accompagne souvent l’équipe lors des déplacements. C’était la première fois qu’il se voyait refuser l’entrée.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 2-2 Italie Italie
Croatie Croatie 2-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-0 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-1 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-1 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
