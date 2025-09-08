Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

La trêve internationale est finie pour les Diables Rouges : place au bilan. Voici les joueurs qui, selon nous, sont les grands gagnants ou perdants de cette semaine en sélection...

Les gagnants

Malick Fofana

Le public belge se choisit parfois des petits chouchous, qui enchante le public à chaque montée au jeu ou chaque dribble. À l'applaudimètre, les Mertens, Nainggolan, Hazard par le passé et actuellement Doku ou Raskin ont clairement les faveurs du public, mais un petit nouveau risque fort de devenir la coqueluche des Belges.





Malick Fofana a en effet mis le feu tout le match au Liechtenstein, avant d'être acclamé à son entrée ce dimanche. Alors que Garcia n'avait pas repris certains de ses concurrents (Bakayoko par choix, Lukebakio blessé), le Lyonnais s'est montré et a plaidé sa cause : il paraît avoir sécurisé sa place au Mondial s'il garde ce cap.

La charnière Debast-Theate

En l'absence de Wout Faes, on se demandait qui allait débuter en défense centrale à Vaduz. C'est le duo Debast-Theate, très complémentaire sur papier, qui a non seulement joué au Liechtenstein mais également à la maison : un signal fort, Garcia souhaitant installer des automatismes... et s'il le souhaite, c'est qu'il aime ce qu'il voit.

Faes ne reviendra certainement pas dans le onze (voire dans le groupe), et ce duo Rouche-Mauve devrait être reconduit à Cardiff sauf blessure de l'un ou l'autre. S'ils peuvent confirmer face à une bien meilleure opposition, Debast et Theate ont peut-être pris une option sur un rôle de titulaires dans cette Belgique made in Rudi Garcia.

Maxim De Cuyper

Y avait-il encore le moindre doute concernant le fait que Maxim De Cuyper serait le latéral gauche des Diables Rouges dans cette campagne, et probablement pour les dix ans à venir ? Peut-être, car Joaquin Seys arrive à toute allure, et Diego Moreira n'a pas réintégré le giron belge pour cirer le banc en permanence.

Il devra cependant s'y faire car alors que Seys s'est blessé (on l'attendait titulaire au moins pour l'un des deux matchs), "MDC" a encore été l'un des meilleurs belges lors de cette semaine internationale. Buteur, passeur, inspiré, créatif, spontané : il a verrouillé sa place.

Roméo Vermant

On sait ce que vous pensez : comment... Roméo Vermant a-t-il pu gagner des points cette semaine sans être sélectionné, lui qui était blessé ? Tout simplement en voyant comment s'est passée cette trêve internationale pour ses concurrents. Ou plutôt "son" concurrent, car Openda sera toujours appelé. Michy Batshuayi n'a en effet pas disputé une seule minute, et c'est un message clair.

Difficile en effet de se retirer de la tête l'idée que si Vermant avait été disponible ou si Lucas Stassin avait décroché son transfert et vécu un beau début de saison, c'est l'un ou l'autre qui aurait été repris, plutôt que Batshuayi. Maintenant que ce dernier a été laissé de côté durant 2 fois 90 minutes par Garcia, et que Stassin évoluera en Ligue 2 toute la saison, Roméo Vermant sait qu'une place dans le groupe est à prendre en octobre ou en novembre - en attendant que Lukaku revienne, bien sûr...

Les perdants

Michy Batshuayi

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, on vient de l'évoquer. Mais Michy Batshuayi est sans conteste le grand perdant de cette trêve internationale. Si Openda n'a pas gagné de points contre le Liechtenstein, il a au moins joué, et été défendu par son sélectionneur à plusieurs reprises : à Cardiff, il débutera devant, c'est presque certain.

Batshuayi, lui, était là "par défaut" - c'est presque ce que Garcia a dit : "Je n'ai appelé que des joueurs ayant du rythme de jeu, sauf Michy, son cas est différent : il est le seul attaquant de son profil dont nous disposions". Autrement dit : s'il avait eu quelqu'un d'autre à sa disposition, Rudi Garcia n'aurait pas repris le buteur de Francfort, qui risque fort de ne plus en être dès les prochaines trêves, sauf s'il se remet à marquer comme il respire.

Loïs Openda

On l'a dit : Openda débutera à Cardiff, dans un contexte bien plus favorable car la Belgique devrait obtenir des espaces et le nouvel attaquant de la Juventus est dangereux dans ce contexte. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas encore grillé quelques jokers jeudi passé face au Liechtenstein.

Certes, Loïs Openda n'est pas à l'aise face à une défense regroupée, mais on parle de la 204e équipe mondiale : ce serait comme dire qu'un buteur de Jupiler Pro League est à la peine contre le bloc défensif d'une P2. Difficilement défendable. Aux yeux du public, Openda commence à perdre beaucoup de crédit.

Koni De Winter

C'était inévitable : en faisant un choix, Rudi Garcia allait décevoir l'un de ses trois jeunes défenseurs centraux - Theate, Debast ou De Winter. Tous trois avaient des arguments pour une place dans le onze, mais Koni De Winter partait avec une longueur de retard et ne joue pas à l'AC Milan. Il est donc resté à quai la semaine passée.

Dans le chef d'un défenseur central, être la troisième roue du carrosse signifie un temps de jeu limité, et De Winter le vit certainement moins bien qu'un Brandon Mechele. Mais le duo Debast-Theate a pour le moment les faveurs du coach, et de toute façon, il faut à un moment fixer cet axe central. La roue tournera peut-être, mais pas tout de suite...

Leandro Trossard

On ne sait plus vraiment s'il peut être placé dans les joueurs ayant "perdu" des points après des prestations médiocres, tant Leandro Trossard reste l'un des chouchous des sélectionneurs, que ce soit Garcia ou Tedesco. Le meneur de jeu d'Arsenal n'a pas emballé la foule dimanche, est mal monté jeudi, et n'a pas beaucoup de partisans.

Il sait cependant comment garder un ballon, même s'il a tendance à se promener un peu partout entre les lignes et à faire les mauvais choix (ou à rater ses gestes) dans les derniers mètres. Trossard gardera certainement les faveurs de Rudi Garcia, mais il n'a pas celles du public - ni les nôtres, il faut bien le reconnaître.