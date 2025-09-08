On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

L'Union Belge a continué son "tour de Belgique" ce dimanche, revenant à Bruxelles, mais dans un autre stade que le tristoune Stade Roi Baudouin. Et encore une fois, on se demande bien pourquoi il faudrait retourner au Heysel à l'avenir...

Scène cocasse avant le coup d'envoi de Belgique-Kazakhstan : derrière nous, en tribune de presse, une rangée de journalistes (influenceurs ? Touristes ? Difficile à dire avec précision) kazakhs a visiblement décidé de mettre toute neutralité au placard.

Sachez, si vous vous posiez la question, qu'il est demandé aux journalistes belges, en tribune de presse, de respecter une neutralité totale : ne pas porter les couleurs de leur sélection et, si possible, ne pas célébrer les buts marqués de manière trop ostentatoire.



Côté kazakh, "on s'en bat les c*illes" de la neutralité, comme dirait le deuxième poète le plus célèbre du royaume derrière Jean-Claude Van Damme. Écharpes aux couleurs du pays, encouragements bruyants... et hymne national chanté à pleine voix. De quoi nous mettre dans nos petits souliers. "On va avoir l'air bête quand l'hymne belge retentira et que personne ne chantera", se dit-on.

Ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

Et là, magie : la Brabançonne commence... et le Lotto Park vibre. Voilà bien longtemps qu'un hymne national n'a pas été chanté à pleins poumons comme ce dimanche, pour un match pourtant sur papier peu excitant face au Kazakhstan. "Non, je crois que les gens chantent toujours - on ne les entend juste jamais au Stade Roi Baudouin", nous glisse notre collègue.

Et voilà, s'il en fallait encore, un argument de plus pour ne jamais, pitié, plus jamais revenir sur cette horrible plaine du Heysel, qui fait presque autant la honte du pays que l'aéroport de Charleroi ou l'absence de gouvernement depuis un an et deux mois. Nous l'avions écrit après le match à Genk - nous le réécrivons.

Et s'il faut que cela devienne un marronnier et que nous commencions une véritable campagne après les matchs qui se disputeront à Gand et à Liège, qu'on attend soldout, nous le ferons. On le sait, la situation financière de l'Union Belge fait que disputer des matchs au Stade Roi Baudouin est presque obligatoire. Mais on ne peut pas croire que des solutions n'existent pas pour régler ce souci. Quitte à ce que toute la Belgique se cotise...