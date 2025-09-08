"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois brillé avec les Diables Rouges contre le Kazakhstan. Il a tiré le bilan de cette trêve internationale et s'est exprimé sur les principes du sélectionneur Rudi Garcia.

Avec un partage en Macédoine du Nord et une victoire étriquée contre le Pays de Galles, la trêve internationale du mois de juin avait laissé quelques doutes chez les Diables Rouges. En septembre, la donne a été bien meilleure.

La Belgique a infligé deux scores de tennis au Liechtenstein et au Kazakhstan et s'est rapprochée d'une qualification pour la Coupe du monde 2026. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive ce dimanche, Kevin De Bruyne a dépassé Eden Hazard pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection.



Kevin De Bruyne est content, mais ne s'enflamme pas

Dans un grand soir, le nouveau joueur du Napoli se réjouissait naturellement après la rencontre. "C'était tout simplement un très bon match", a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision néerlandophone VTM.

"Je pense qu'il y a eu quelques moments difficiles et que nous avons encore une belle marge de progression, mais c'était tout de même un bon match. Nous avons pris six points en pratiquant un beau football et en marquant beaucoup de buts. Cependant, on sait que c'est la trêve internationale d'octobre qui sera décisive", a enchaîné le joueur de 34 ans.

Le Diable Rouge aux 113 sélections s'est également exprimé sur les principes du nouveau sélectionneur, Rudi Garcia. "Nous avons connu des moments difficiles, mais aussi de très bons. Ses principes semblent plutôt solides. Nous serons jugés sur notre qualification ou non pour la Coupe du monde. C'est difficile de porter un jugement après seulement six mois", a-t-il conclu.