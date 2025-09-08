Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Ce dimanche, Loïs Openda n'a pas disputé la moindre minute face au Kazakhstan, quelques jours après une prestation décevante face au Liechtenstein. Une trêve internationale qui ne s'est pas passée comme prévu pour la doublure de Lukaku.

Cela devait être son heure. Suite à la blessure de Romelu Lukaku, qui risque fort de manquer tout le reste des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, les regards étaient tournés vers Loïs Openda, qu'on présente comme le successeur du meilleur buteur de l'histoire des Diables, à moyen voire court plutôt que long terme. Lukaku est difficilement prévisible, mais beaucoup imaginent qu'il pourrait bien arrêter la sélection après le Mondial l'année prochaine.

Et cette semaine aura été... un zéro pointé pour le nouvel attaquant de la Juventus. À Vaduz, il a encore prouvé qu'il était incapable de s'en sortir face à une défense regroupée... fut-ce la défense du 204e pays au ranking FIFA. Un handicap rédhibitoire dans une sélection qui aura souvent le ballon, du moins face aux petites équipes.



C'est l'une des forces de Lukaku : il est capable de briller en contre (la spécialité d'Openda), comme il l'a bien assez souvent prouvé dans sa carrière, mais aussi de bousculer une défense regroupée. Son "successeur" désigné est moins polyvalent. Face au Kazakhstan, s'il a pris un peu de temps pour rentrer dans son match, Charles De Ketelaere a montré bien plus de qualités techniques et en combinaison.

Garcia n'enterre pas Openda

"Non, Loïs n'est pas dans une situation difficile, il garde toute ma confiance", relativisait Rudi Garcia après la rencontre. "C'est le seul attaquant que nous ayons dans son style. Ce n'est pas un hasard si un club comme la Juventus a été le chercher, et ce sera désormais à lui de montrer l'étendue de son talent là-bas, mais il a déjà marqué partout où il est passé et je ne m'en fais pas pour lui".

Des propos logiques, car le sélectionneur ne va pas descendre un joueur qui sera en effet utile aux Diables Rouges à l'avenir... s'il a enfin le déclic attendu - et ce déclic ne viendra pas en lui retirant la confiance. Le problème d'Openda est en réalité un problème plus général : la Belgique a longtemps disposé, avec Romelu Lukaku, d'un attaquant à la fois taillé pour le "style" belge (des contres rapides) et pour marquer des buts à la pelle face à des adversaires plus regroupés (même s'il ne l'a jusqu'à présent pas vraiment fait en grands tournois).

Michy Batshuayi est un pur attaquant de rectangle inutile en contre ; Loïs Openda est un pur attaquant de contre, peu à l'aise en possession. Charles De Ketelaere est un profil différent plus proche du faux 9 de décrochage. L'avenir de l'attaque belge, c'est peut-être de varier les profils plutôt que d'être dépendant d'un serial buteur devant. Est-ce une faiblesse ? Pas forcément.