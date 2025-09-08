"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avec deux buts et une passe décisive, Jeremy Doku a dynamité la rencontre entre la Belgique et le Kazakhstan ce dimanche. Une soirée symbolique, " chez lui », au Lotto Park.

Le but du 2-0, l'assist sur le 3-0, puis le 4-0. Jeremy Doku a permis aux Diables Rouges de passer à la vitesse supérieure contre le Kazakhstan, dimanche soir au Lotto Park. L'ancien joueur d'Anderlecht a réalisé une grande prestation "chez lui", devant ses proches. Un moment symbolique pour le joueur de Manchester City, qui a souvent eu du mal à se montrer décisif sur le plan comptable en équipe nationale.

"Oui, j'ai vécu une belle soirée. C'est très spécial pour ma famille et moi de revenir ici à Anderlecht et de marquer deux buts. C'est très symbolique. Le coach me dit que je dois être plus présent dans le rectangle pour marquer des buts faciles, j'essaie de le faire."

Lire aussi… Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Jeremy Doku alimente enfin ses statistiques chez les Diables

Une belle soirée, malgré une première période lors de laquelle les Diables n'ont pas réussi à percer le double rideau du Kazakhstan. Le premier but de Kevin De Bruyne a ouvert le robinet, et les Diables ont ensuite enchaîné.

"Nous étions dans le match dès le début, mais le Kazakhstan a bien défendu en début de partie. Nous avons eu quelques occasions sans les concrétiser. Le magnifique but de Kevin nous a libérés. On a gagné deux fois 6-0, mais il faut rester humbles. C'est en octobre que les rencontres seront décisives pour la qualification."

Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau"

Un mois d'octobre qui sera donc important pour les Diables sur le plan collectif. Il le sera aussi individuellement pour Jeremy Doku, qui doit récupérer une place de titulaire presque incontournable à Manchester City avant les matchs contre le Pays de Galles et la Macédoine du Nord, qui détermineront la qualification, ou non, à la Coupe du monde.

"Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, que ce soit ici ou à City. J'ai dit que cette saison sera pour moi meilleure que la précédente et je vais essayer de le prouver, en termes de jeu, mais aussi de statistiques. Je vais essayer de continuer sur la même ligne que ce rassemblement."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan
Jérémy Doku

Plus de news

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

23:31
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

22:00
1
Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

22:20
Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Rouhi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Rouhi

06:30
Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

06:30
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

21:20
Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

21:20
Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

21:00
Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42
12
Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53
"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00
La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

15:30
Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

20:00
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

20:30
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

19:30
"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

19:00
Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

18:02
L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

17:30
"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

16:30
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

12:30
Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

15:00
"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

14:30
Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

14:00
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

06/09

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 20:45 Italie Italie
Croatie Croatie 20:45 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 20:45 Suède Suède
Suisse Suisse 20:45 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 20:45 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 20:45 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 20:45 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved