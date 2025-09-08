"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

Avec deux buts et une passe décisive, Jeremy Doku a dynamité la rencontre entre la Belgique et le Kazakhstan ce dimanche. Une soirée symbolique, " chez lui », au Lotto Park.

Le but du 2-0, l'assist sur le 3-0, puis le 4-0. Jeremy Doku a permis aux Diables Rouges de passer à la vitesse supérieure contre le Kazakhstan, dimanche soir au Lotto Park. L'ancien joueur d'Anderlecht a réalisé une grande prestation "chez lui", devant ses proches. Un moment symbolique pour le joueur de Manchester City, qui a souvent eu du mal à se montrer décisif sur le plan comptable en équipe nationale.

"Oui, j'ai vécu une belle soirée. C'est très spécial pour ma famille et moi de revenir ici à Anderlecht et de marquer deux buts. C'est très symbolique. Le coach me dit que je dois être plus présent dans le rectangle pour marquer des buts faciles, j'essaie de le faire."



Jeremy Doku alimente enfin ses statistiques chez les Diables

Une belle soirée, malgré une première période lors de laquelle les Diables n'ont pas réussi à percer le double rideau du Kazakhstan. Le premier but de Kevin De Bruyne a ouvert le robinet, et les Diables ont ensuite enchaîné.

"Nous étions dans le match dès le début, mais le Kazakhstan a bien défendu en début de partie. Nous avons eu quelques occasions sans les concrétiser. Le magnifique but de Kevin nous a libérés. On a gagné deux fois 6-0, mais il faut rester humbles. C'est en octobre que les rencontres seront décisives pour la qualification."

Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau"

Un mois d'octobre qui sera donc important pour les Diables sur le plan collectif. Il le sera aussi individuellement pour Jeremy Doku, qui doit récupérer une place de titulaire presque incontournable à Manchester City avant les matchs contre le Pays de Galles et la Macédoine du Nord, qui détermineront la qualification, ou non, à la Coupe du monde.

"Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, que ce soit ici ou à City. J'ai dit que cette saison sera pour moi meilleure que la précédente et je vais essayer de le prouver, en termes de jeu, mais aussi de statistiques. Je vais essayer de continuer sur la même ligne que ce rassemblement."