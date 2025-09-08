📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

Après cette nouvelle trêve internationale, qui n'est pas encore totalement terminée, 17 nations sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Voici la projection actuelle des pots qui détermineront le tirage au sort.

Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde accueillera 48 équipes en 2026. Celles-ci seront réparties en 12 groupes de 4.

Après cette trêve internationale de septembre et avant les derniers matchs disputés ce lundi, notamment en Europe mais aussi dans la zone Afrique, 17 nations ont déjà validé leur billet pour le prochain Mondial.



Lire aussi… Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

La projection actuelle des pots de la Coupe du monde 2026

On retrouve évidemment les trois pays hôtes — le Canada, le Mexique et les États-Unis — mais aussi des habitués de la compétition, comme l’Argentine, le Brésil, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, le Paraguay ou encore l’Équateur. La Nouvelle-Zélande a également validé sa qualification.

Au rayon des débutants, la Jordanie et l’Ouzbékistan se sont qualifiés pour leur première Coupe du monde. Le Cap-Vert, actuel leader de son groupe en Afrique, est lui aussi bien parti pour obtenir son ticket.

Les 48 équipes qualifiées seront ensuite réparties en quatre pots, en fonction de leur classement FIFA. Les trois pays hôtes ainsi que les neuf premières nations du classement constitueront le pot 1 et éviteront ainsi les grosses cylindrées dès les poules. Actuellement huitième, la Belgique a donc toutes les chances de figurer dans ce pot 1 en cas de qualification.