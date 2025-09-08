Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin a pris une grande bouffée d'air ce dimanche avec les Diables Rouges. Titulaire, il a disputé un très bon match et inscrit son premier but en équipe nationale.

Ce n'est pas un stade dans lequel il a l'habitude d'être applaudi, mais Nicolas Raskin a bien été ovationné par le Lotto Park ce dimanche au terme d'un excellent match dans l'entrejeu. Un match qui l'a vu inscrire son premier but en équipe nationale. "Ce n'était pas mon plus compliqué", rigolait-il. "Je savais que Jérémy avait tendance à mettre au second poteau, donc je me suis dit "pourquoi pas", et je n'ai eu qu'à pousser le ballon".

Pas le plus compliqué mais un but qu'il n'oubliera jamais. "C'est un moment important, surtout avec ma famille en tribunes. Je suis très content. C'est clair que je ne m'attendais pas à un jour être acclamé par ce stade (rires). Mais ça fait plaisir. Je n'avais jamais joué ici avec du public, cela dit. J'aimerais bien remettre ça en novembre à Sclessin, mais on verra".



Une situation compliquée aux Rangers pour Raskin

Son futur en équipe nationale, même s'il y a gagné énormément de points en juin et cette dernière semaine, risque en effet de dépendre un peu de l'évolution de sa situation aux Rangers. En froid avec son coach et sa direction, Raskin ne faisait pas partie du groupe lors du Old Firm. Il espérait un transfert, qui n'est pas venu.

"Ma situation en club... elle est un peu compliquée", confesse-t-il avec honnêteté. "Je vais rentrer, faire du mieux que je peux pour régler ça, avoir du temps de jeu. Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend du coach, du club. Je ferai mon maximum car je sais que c'est une année très importante et je veux continuer à participer à cette campagne".

On sent l'ancien capitaine du Standard affecté par la situation : son visage change de physionomie en évoquant le sujet, puis s'illuminer quand on lui demande si ce genre de match avec les Diables lui sert de bouffée d'air. "C'est ça ! Comme je n'ai pas pu jouer le dernier match, venir ici et recevoir la confiance du coach, c'est top. C'est pour ça que je tenais tant à la lui rendre".

Nicolas Raskin ne va en tout cas pas baisser les bras. "C'est le foot, il y a des hauts et des bas. La vérité, c'est que j'aime énormément ce club, j'y ai vécu de très beaux moments et j'ai une très bonne relation avec les supporters. J'essaie de leur rendre le maximum. J'espère encore qu'on peut trouver une solution. Un transfert ? Non, c'est exclu", conclut le Diable Rouge.