C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

La Belgique disposerait de 82 % de chances de remporter son groupe de qualifications et de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. La trêve internationale d'octobre s'annonce donc décisive.

Les Diables Rouges ont parfaitement rempli leur mission lors de cette trêve internationale de septembre. Avec deux victoires 6-0, la Belgique a non seulement accentué la pression sur ses adversaires en qualifications, mais elle a également amélioré sa différence de buts, qui pourrait être décisive en cas d’égalité de points.

Pour rappel, seule la première équipe du groupe sera directement qualifiée pour la Coupe du monde, tandis que le deuxième devra passer par les barrages.



Lire aussi… Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

82 % de chances de qualification directe pour les Diables Rouges

Les Diables, avec dix points en quatre matchs, occupent actuellement cette deuxième place, mais comptent un match de moins que la Macédoine du Nord (11 points) et le Pays de Galles (10 points). Le mois d’octobre, avec la réception de la Macédoine du Nord et un déplacement au Pays de Galles, sera donc crucial.

Habituée des statistiques de probabilité, la plateforme Football Meets Data a évalué les chances des Diables Rouges de terminer à la première place de leur groupe : elles sont particulièrement élevées.

La Belgique disposerait désormais de 82 % de chances de se qualifier directement pour la Coupe du monde, en progression de 2 % au détriment du Pays de Galles. Les Gallois, quant à eux, ont 14 % de chances de remporter le groupe, contre 4 % pour la Macédoine du Nord. Octobre sera décisif, mais les perspectives semblent favorables pour les Diables Rouges.