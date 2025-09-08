Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

De passage en Belgique avec les Diables Rouges, Thibaut Courtois va contribuer à la relance du Versuz, le célèbre club limbourgeois fermé en mai dernier mais déjà en pleine reconstruction.

Thibaut Courtois a retrouvé les buts lors des deux derniers matchs des Diables Rouges, avec très peu de travail : une seule intervention contre le Kazakhstan et aucune au Liechtenstein.

Mais au-delà du terrain, le gardien du Real Madrid semble avoir de grands projets en Belgique. Selon Het Belang van Limburg, Thibaut Courtois serait prêt à investir dans le "nouveau Versuz".

Thibaut Courtois va participer à la relance du Versuz

La célèbre boîte de nuit limbourgeoise, que plusieurs sportifs de la région fréquentaient parfois pendant leurs vacances, avait fermé ses portes en mai, mais l’histoire du Versuz pourrait continuer, sous la forme d'un espace dédié aux concerts et aux événements.

Le propriétaire Yves Smolders a indiqué, après la fermeture, qu’un nouvel emplacement était en préparation et qu’il cherchait des investisseurs, dont Courtois. Les deux hommes se connaissent bien : Smolders avait organisé la fête du mariage de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig.

Le Diable Rouge va ainsi s’engager dans un nouveau projet, ajoutant un investissement de plus à son portefeuille déjà varié, qui comprend notamment l’immobilier (en Espagne et en Belgique), l’e-sport (avec DUX Gaming), la musique (une académie pour DJs), une écurie de Formule 4 et des restaurants véganes, via la société de Lewis Hamilton. Courtois devrait rester une personnalité très médiatisée après sa carrière de joueur, mais pour d’autres raisons.

