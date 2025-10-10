|Date:
|10/10/2025 20:45
|Compétition:
|WC Qualification (Europe)
|journée:
|Journée 7
|Stade:
|Koning Boudewijn Stadion
C'est jour de match pour les Diables. Victoire impérative contre la Macédoine du Nord pour viser la première place du groupe.
50' 26"
|
52
|
Doku en puissance
Quel rush sur le côté pour percuter dans le rectangle, la défense se dégage en corner
|
47
|
Reprise de Doku
Premier arrêt du gardien adverse sur Doku, bien servi par Saelemaekers
|
46
|
Le match reprend
Pas de changement chez les Diables
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+2
|
De Bruyne hors-cadre
Bon débordement de Trossard à droite, manque de présence dans le rectangle, Doku finit par remettre vers De Bruyne, qui reprend en tribune
|
45
|
Stefan Ashkovski
Darko Churlinov
|
45
|
82% de possession pour les Diables
Aucun arrêt pour Courtois...mais pas non plus pour le gardien macédonien
|
41
|
Tête de Castagne
Encore une longue séquence de possession, mais la tête de Castagne passe à côté
|
39
|
Les Diables continuent
La Belgique élargit le jeu au maximum, tournant autour du rectangle, avec pas mal de centres à la clé
|
36
|
Le gardien macédonien sort des poings
Il y avait encore le feu dans le rectangle
|
35
|
Saelemaekers encore contré
De Cuyper lance Doku sur la gauche, son centre arrive à Saelemaekers qui cadre mais est contré
|
33
|
Tête de Trossard
Coup franc de De Cuyper déposé sur la tête de Trossard, sa reprise n'est pas cadrée
|
30
|
Carte jaune pour Stefan Ashkovski
|
29
|
Que c'est chaud dans le rectangle de la Macédoine
Corner rapidement joué, De Bruyne lance Doku, le Cityzen centre à plusieurs reprise, la défense adverse s'en sort miraculeusement, Saelemaekers pensait pouvoir ouvrir le score mais est contré
|
24
|
Combinaison des visiteurs
Les Diables sont trop peu réactifs sur le coup franc joué à deux, la défense se dégage en corner
|
20
|
But annulé des Diables
Le hors-jeu est signalé à juste titre, dommage, l'action était de toute beauté, avec De Bruyne en chef d'orchestre
|
18
|
Centre de Castagne
Décalage initié par Doku dans le rectangle, le ballon de Castagne passe devant le petit rectangle, sans être dévié
|
15
|
Première occasion belge
Centre de Saelemaekers au second poteau, Kevin De Bruyne reprend très fort, c'est contré en corner
|
12
|
Saelemaekers contré
Le jeu se passe dans le camp macédonien, les Diables récupèrent vite
|
8
|
Saelemaekers cherche le penalty
Bonne récupération de Raskin pour lancer le Milanais dans le rectangle mais pas de penalty...et simulation sifflée par l'arbitre
|
6
|
Carte jaune pour Alexis Saelemaekers
|
6
|
Première frappe de la Macédoine
Perte de balle de Castagne, centre dévié par Theate, Stojanovski frappe, ça passe à côté
|
3
|
Deux centres venus de la gauche
De Cuyper déjà très offensif pour combiner avec Doku et De Bruyne
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Belgique - Macédoine: 0-0
|
20:41
|
Les joueurs montent sur le terrain
La Planet Group Arena est soldout
|
20:37
|
Elmas bien titulaire
Le Napolitain sera l'un des hommes à tenir à l'oeil dans le camp adverse. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne peuvent en témoigner
|
20:35
|
Gagner pour la première place
La Macédoine du Nord a un point de plus mais aussi un match en plus, tout comme le Pays de Galles qui est, comme nous, à dix unités
|
19:50
|
Openda sur le banc
Peu de surprises dans le onze de Rudi Garcia, qui aligne la défense attendue. Dans l'entrejeu, en l'absence de Youri Tielemans, c'est Nicolas Raskin qui jouera derrière Hans Vanaken et Kevin De Bruyne. En pointe, Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers joueront aux côtés de Jérémy Doku. Loïs Openda commence sur le banc.
|
19:47
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena de Gand pour ce match des Diables contre la Macédoine du Nord
|
Banc: Brandon Mechele - Axel Witsel - Malick Fofana - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Joaquin Seys - Charles Vanhoutte - Amadou Onana - Lois Openda - Michy Batshuayi
Banc: Isnik Alimi - Igor Aleksovski - David Babunski - Darko Churlinov - Stefan Despotovski - Dejan Iliev - Elmin Rastoder - Milan Ristovski - Nikola Serafimov - Luka Stankovski - Aleksandar Trajkovski - Darko Velkoski
|
Belgique
|Courtois Thibaut
| 7.1
Thibaut Courtois @ Belgique - Macédoine7.1
|
|Castagne Timothy
| 6.6
Timothy Castagne @ Belgique - Macédoine6.6
|
|Debast Zeno
| 6.8
Zeno Debast @ Belgique - Macédoine6.8
|
|Theate Arthur
| 6.8
Arthur Theate @ Belgique - Macédoine6.8
|
|De Cuyper Maxim
| 7.5
Maxim De Cuyper @ Belgique - Macédoine7.5
|
|De Bruyne Kevin
| 6.7
Kevin De Bruyne @ Belgique - Macédoine6.7
|
|Vanaken Hans
| 6.3
Hans Vanaken @ Belgique - Macédoine6.3
|
|Raskin Nicolas
| 6.5
Nicolas Raskin @ Belgique - Macédoine6.5
|
|Saelemaekers Alexis
| 6.6
Alexis Saelemaekers @ Belgique - Macédoine6.6
|
|Trossard Leandro
| 6.2
Leandro Trossard @ Belgique - Macédoine6.2
|
|Doku Jérémy
| 7.2
Jérémy Doku @ Belgique - Macédoine7.2
|
|Banc
|Mechele Brandon
|
|Witsel Axel
|
|Fofana Malick
|
|Vandevoordt Maarten
|
|Sels Matz
|
|Lukebakio Dodi
|
|Meunier Thomas
|
|Seys Joaquin
|
|Vanhoutte Charles
|
|Onana Amadou
|
|Openda Lois
|
|Batshuayi Michy
|
|
Macédoine
|Dimitrievski Stole
| 6.2
Stole Dimitrievski @ Belgique - Macédoine6.2
|
|Stojchevski Andrej
| 6.4
Andrej Stojchevski @ Belgique - Macédoine6.4
|
|Zajkov Gjoko
| 6.6
Gjoko Zajkov @ Belgique - Macédoine6.6
|
|Ashkovski Stefan
| 6.3
Stefan Ashkovski @ Belgique - Macédoine6.3
|
|Alioski Egzijan
| 6.4
Egzijan Alioski @ Belgique - Macédoine6.4
|
|Atanasov Jani
| 6.8
Jani Atanasov @ Belgique - Macédoine6.8
|
|Bardi Enis
| 6.5
Enis Bardi @ Belgique - Macédoine6.5
|
|Musliu Visar
| 6.6
Visar Musliu @ Belgique - Macédoine6.6
|
|Elmas Eljif
| 6.5
Eljif Elmas @ Belgique - Macédoine6.5
|
|Miovski Bojan
| 7.0
Bojan Miovski @ Belgique - Macédoine7.0
|
|Kostadinov Tihomir
| 6.7
Tihomir Kostadinov @ Belgique - Macédoine6.7
|
|Banc
|Alimi Isnik
|
|Aleksovski Igor
|
|Babunski David
|
|Churlinov Darko
|
|Despotovski Stefan
|
|Iliev Dejan
|
|Rastoder Elmin
|
|Ristovski Milan
|
|Serafimov Nikola
|
|Stankovski Luka
|
|Trajkovski Aleksandar
|
|Velkoski Darko
|