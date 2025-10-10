52

Doku en puissance

Quel rush sur le côté pour percuter dans le rectangle, la défense se dégage en corner



47

Reprise de Doku

Premier arrêt du gardien adverse sur Doku, bien servi par Saelemaekers



46

Le match reprend

Pas de changement chez les Diables



45+2

De Bruyne hors-cadre

Bon débordement de Trossard à droite, manque de présence dans le rectangle, Doku finit par remettre vers De Bruyne, qui reprend en tribune



45

Stefan Ashkovski

Darko Churlinov





45

82% de possession pour les Diables

Aucun arrêt pour Courtois...mais pas non plus pour le gardien macédonien



41

Tête de Castagne

Encore une longue séquence de possession, mais la tête de Castagne passe à côté



39

Les Diables continuent

La Belgique élargit le jeu au maximum, tournant autour du rectangle, avec pas mal de centres à la clé



36

Le gardien macédonien sort des poings

Il y avait encore le feu dans le rectangle



35

Saelemaekers encore contré

De Cuyper lance Doku sur la gauche, son centre arrive à Saelemaekers qui cadre mais est contré



33

Tête de Trossard

Coup franc de De Cuyper déposé sur la tête de Trossard, sa reprise n'est pas cadrée



30

Carte jaune pour Stefan Ashkovski





29

Que c'est chaud dans le rectangle de la Macédoine

Corner rapidement joué, De Bruyne lance Doku, le Cityzen centre à plusieurs reprise, la défense adverse s'en sort miraculeusement, Saelemaekers pensait pouvoir ouvrir le score mais est contré



24

Combinaison des visiteurs

Les Diables sont trop peu réactifs sur le coup franc joué à deux, la défense se dégage en corner



20

But annulé des Diables

Le hors-jeu est signalé à juste titre, dommage, l'action était de toute beauté, avec De Bruyne en chef d'orchestre



18

Centre de Castagne

Décalage initié par Doku dans le rectangle, le ballon de Castagne passe devant le petit rectangle, sans être dévié



15

Première occasion belge

Centre de Saelemaekers au second poteau, Kevin De Bruyne reprend très fort, c'est contré en corner



12

Saelemaekers contré

Le jeu se passe dans le camp macédonien, les Diables récupèrent vite



8

Saelemaekers cherche le penalty

Bonne récupération de Raskin pour lancer le Milanais dans le rectangle mais pas de penalty...et simulation sifflée par l'arbitre



6

Carte jaune pour Alexis Saelemaekers





6

Première frappe de la Macédoine

Perte de balle de Castagne, centre dévié par Theate, Stojanovski frappe, ça passe à côté



3

Deux centres venus de la gauche

De Cuyper déjà très offensif pour combiner avec Doku et De Bruyne



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Belgique - Macédoine: 0-0





20:41

Les joueurs montent sur le terrain

La Planet Group Arena est soldout



20:37

Elmas bien titulaire

Le Napolitain sera l'un des hommes à tenir à l'oeil dans le camp adverse. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne peuvent en témoigner



20:35

Gagner pour la première place

La Macédoine du Nord a un point de plus mais aussi un match en plus, tout comme le Pays de Galles qui est, comme nous, à dix unités



19:50

Openda sur le banc

Peu de surprises dans le onze de Rudi Garcia, qui aligne la défense attendue. Dans l'entrejeu, en l'absence de Youri Tielemans, c'est Nicolas Raskin qui jouera derrière Hans Vanaken et Kevin De Bruyne. En pointe, Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers joueront aux côtés de Jérémy Doku. Loïs Openda commence sur le banc.



19:47

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve à la Planet Group Arena de Gand pour ce match des Diables contre la Macédoine du Nord

