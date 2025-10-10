Date: 10/10/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 7
Stade: Koning Boudewijn Stadion

C'est jour de match pour les Diables. Victoire impérative contre la Macédoine du Nord pour viser la première place du groupe.

Temps   50' 26" 
52
 Doku en puissance
Quel rush sur le côté pour percuter dans le rectangle, la défense se dégage en corner
47
 Reprise de Doku
Premier arrêt du gardien adverse sur Doku, bien servi par Saelemaekers
46
 Le match reprend
Pas de changement chez les Diables


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 De Bruyne hors-cadre
Bon débordement de Trossard à droite, manque de présence dans le rectangle, Doku finit par remettre vers De Bruyne, qui reprend en tribune
45
 remplacé Stefan Ashkovski
remplaçant Darko Churlinov
45
 82% de possession pour les Diables
Aucun arrêt pour Courtois...mais pas non plus pour le gardien macédonien
41
 Tête de Castagne
Encore une longue séquence de possession, mais la tête de Castagne passe à côté
39
 Les Diables continuent
La Belgique élargit le jeu au maximum, tournant autour du rectangle, avec pas mal de centres à la clé
36
 Le gardien macédonien sort des poings
Il y avait encore le feu dans le rectangle
35
 Saelemaekers encore contré
De Cuyper lance Doku sur la gauche, son centre arrive à Saelemaekers qui cadre mais est contré
33
 Tête de Trossard
Coup franc de De Cuyper déposé sur la tête de Trossard, sa reprise n'est pas cadrée
30
  Carte jaune pour Stefan Ashkovski
29
 Que c'est chaud dans le rectangle de la Macédoine
Corner rapidement joué, De Bruyne lance Doku, le Cityzen centre à plusieurs reprise, la défense adverse s'en sort miraculeusement, Saelemaekers pensait pouvoir ouvrir le score mais est contré
24
 Combinaison des visiteurs
Les Diables sont trop peu réactifs sur le coup franc joué à deux, la défense se dégage en corner
20
 But annulé des Diables
Le hors-jeu est signalé à juste titre, dommage, l'action était de toute beauté, avec De Bruyne en chef d'orchestre
18
 Centre de Castagne
Décalage initié par Doku dans le rectangle, le ballon de Castagne passe devant le petit rectangle, sans être dévié
15
 Première occasion belge
Centre de Saelemaekers au second poteau, Kevin De Bruyne reprend très fort, c'est contré en corner
12
 Saelemaekers contré
Le jeu se passe dans le camp macédonien, les Diables récupèrent vite
8
 Saelemaekers cherche le penalty
Bonne récupération de Raskin pour lancer le Milanais dans le rectangle mais pas de penalty...et simulation sifflée par l'arbitre
6
  Carte jaune pour Alexis Saelemaekers
6
 Première frappe de la Macédoine
Perte de balle de Castagne, centre dévié par Theate, Stojanovski frappe, ça passe à côté
3
 Deux centres venus de la gauche
De Cuyper déjà très offensif pour combiner avec Doku et De Bruyne
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Belgique - Macédoine: 0-0
20:41
 Les joueurs montent sur le terrain
La Planet Group Arena est soldout
20:37
 Elmas bien titulaire
Le Napolitain sera l'un des hommes à tenir à l'oeil dans le camp adverse. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne peuvent en témoigner
20:35
 Gagner pour la première place
La Macédoine du Nord a un point de plus mais aussi un match en plus, tout comme le Pays de Galles qui est, comme nous, à dix unités
19:50
 Openda sur le banc
Peu de surprises dans le onze de Rudi Garcia, qui aligne la défense attendue. Dans l'entrejeu, en l'absence de Youri Tielemans, c'est Nicolas Raskin qui jouera derrière Hans Vanaken et Kevin De Bruyne. En pointe, Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers joueront aux côtés de Jérémy Doku. Loïs Openda commence sur le banc.
19:47
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena de Gand pour ce match des Diables contre la Macédoine du Nord
Belgique (Belgique - Macédoine)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Kevin De Bruyne - Hans Vanaken - Nicolas Raskin - Alexis Saelemaekers - Leandro Trossard - Jérémy Doku
Banc: Brandon Mechele - Axel Witsel - Malick Fofana - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Joaquin Seys - Charles Vanhoutte - Amadou Onana - Lois Openda - Michy Batshuayi

Macédoine (Belgique - Macédoine)
Macédoine: Stole Dimitrievski - Andrej Stojchevski - Gjoko Zajkov - Stefan Ashkovski - Egzijan Alioski - Jani Atanasov - Enis Bardi - Visar Musliu - Eljif Elmas - Bojan Miovski - Tihomir Kostadinov
Banc: Isnik Alimi - Igor Aleksovski - David Babunski - Darko Churlinov - Stefan Despotovski - Dejan Iliev - Elmin Rastoder - Milan Ristovski - Nikola Serafimov - Luka Stankovski - Aleksandar Trajkovski - Darko Velkoski

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 7.1  
  • Précision des passes: 16/16 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Castagne Timothy 6.6  
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Debast Zeno 6.8  
  • Précision des passes: 53/55 (96.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Theate Arthur 6.8  
  • Précision des passes: 51/52 (98.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
De Cuyper Maxim 7.5  
  • Précision des passes: 52/56 (92.9%)
  • Passes clés: 2
De Bruyne Kevin 6.7  
  • Précision des passes: 36/45 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Vanaken Hans 6.3  
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Passes clés: 1
Raskin Nicolas 6.5  
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Saelemaekers Alexis   6.6  
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Trossard Leandro 6.2  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Doku Jérémy 7.2  
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
Banc
Mechele Brandon  
Witsel Axel  
Fofana Malick  
Vandevoordt Maarten  
Sels Matz  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
Seys Joaquin  
Vanhoutte Charles  
Onana Amadou  
Openda Lois  
Batshuayi Michy  
 

Macédoine Macédoine
Dimitrievski Stole 6.2  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/36 (22.2%)
Stojchevski Andrej 6.4  
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Zajkov Gjoko 6.6  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Ashkovski Stefan   6.3  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Alioski Egzijan 6.4  
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Atanasov Jani 6.8  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Bardi Enis 6.5  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Musliu Visar 6.6  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Elmas Eljif 6.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Miovski Bojan 7.0  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Kostadinov Tihomir 6.7  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Banc
Alimi Isnik  
Aleksovski Igor  
Babunski David  
Churlinov Darko  
Despotovski Stefan  
Iliev Dejan  
Rastoder Elmin  
Ristovski Milan  
Serafimov Nikola  
Stankovski Luka  
Trajkovski Aleksandar  
Velkoski Darko  
WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 2-1 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 4-0 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 2-2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 10-0 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 3-1 Grèce Grèce
Malte Malte 0-4 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 0-0 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 0-6 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 3-0 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 0-0 Suisse Suisse
Belgique Belgique 0-0 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 0-0 Slovénie Slovénie
France France 1-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 1-3 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
