Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Les Diables Rouges ont concédé le match nul contre la Macédoine du Nord. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

Après les deux 6-0 passés au Kazakhstan et au Liechtenstein au mois de septembre, les Diables reprenaient les choses sérieuses du côté de Gand. Trois jours avant un duel crucial à Cardiff, il y avait un rendez-vous contre le leader provisoire du groupe à négocier. Pour ce match face à la Macédoine du Nord, Rudi Garcia ne nous a réservés que peu de surprises. En défense, Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper étaient alignés pour protéger les cages de Thibaut Courtois.

Dans l'entrejeu, Nicolas Raskin a été confirmé comme régulateur derrière Kevin De Bruyne et Hans Vanaken. Devant, on retrouve Leandro Trossard (titularisé à la place de Loïs Openda), Jérémy Doku et Alexis Saelemaekers. Dans le camp d'en face, la Macédoine du Nord (qui comptait un point de plus mais aussi une rencontre de plus) est clairement venue pour un point. Dès le début, les visiteurs ont marqué leur intention de casser le rythme.

Trop peu de présence dans le rectangle sans Lukaku

La première occasion des Diables n'est ainsi survenue qu'après un quart d'heure, sur une reprise contrée de Kevin De Bruyne. Avec un Doku une nouvelle fois virevoltant sur son flanc, les dédoublements de Maxim De Cuyper et les incursions de Saelemaekers vers l'axe du jeu, les troupes de Rudi Garcia ont ensuite accéléré.

Les rares pertes de balles ont été relativement bien gérées pour récupérer haut et repousser la Macédoine dans son camp. La deuxième partie de la première mi-temps s'est résumée à tourner autour du rectangle adverse, avec Kevin De Bruyne à la baguette pour orchestrer les combinaisons. Mais ni les centres de Doku, ni les percées de Saelemaekers n'ont véritablement créé le danger. Notons une tête de Trossard non-cadrée sur coup franc. Les statistiques sont implacables : 81% de possession de balle en première mi-temps…mais pas le moindre tir cadré, 0-0 au repos.





Il n'a en revanche fallu qu'une minute pour alerter le gardien des visiteurs en deuxième mi-temps, sur une frappe qui méritait mieux de Doku, bien servi par Saelemaekers. Aucun changement opéré par Garcia pendant la pause, et aucun changement dans la physionomie de la rencontre : les Diables ont continué à acculer leur adversaire pour ouvrir le score.

Et cette fois, Stole Dimitrievski a été bien plus mis à contribution en face-à-face avec Jérémy Doku puis Loïs Openda, monté pour Alexis Saelemaekers à l'heure de jeu. Comme depuis le début de la partie, l'étincelle est à chaque fois venue des pieds de Doku, qui a tout tenté pour faire la différence. Mais ses rushs incessants sont restés inexploités par manque de présence dans le rectangle sur ses bons centres.

Mais la défense centrale Musliu (actif à Saint-Trond) - Zajkov (ex-Charleroi) est restée solide jusqu'au bout. Malgré une dernière frappe de Malick Fofana devant son ancien public, les Diables ne sont pas parvenus à marquer. 0-0, score final : les Diables manquent l'occasion de passer en tête du groupe. La Macédoine du Nord garde son point d'avance, la Belgique n'a qu'une unité d'avance sur le Pays de Galles avant de s'envoler pour Cardiff.