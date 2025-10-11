Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La défaite contre le Club de Bruges en barrage de Ligue des champions avait provoqué une cassure entre Nicolas Raskin et l'ancien coach des Rangers Russell Martin.

Le 14 septembre, lors du match entre les Rangers et le Club de Bruges, Nicolas Raskin avait été remplacé à la mi-temps. Selon The Athletic, le Belge aurait ouvertement remis en question les choix de son entraîneur, Russell Martin.

À la mi-temps, les Rangers étaient submergés, menés 5-0 avant de s’incliner 6-0. Martin refusait de modifier ses plans pour tenter de sauver la situation. Raskin aurait exprimé son désaccord devant plusieurs coéquipiers.

Le coach écossais n’a pas apprécié cette critique

Pour affirmer son autorité, il a écarté Raskin dès la mi-temps, avant de l’obliger à s’entraîner seul pendant deux semaines. Officiellement, il devait “regagner la confiance de ses coéquipiers”, selon Martin.

Le milieu belge, très apprécié des supporters, a manqué deux matchs de championnat avant de réintégrer le groupe. L’incident a laissé des traces dans le vestiaire et fragilisé la position du coach.

Critiqué pour ses mauvais résultats et son manque de leadership, Martin n’aura pas survécu à cette crise. Il a été limogé le 5 octobre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Macédoine
Nicolas Raskin

Plus de news

Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

22:32
"Il se contredit lui-même" : Hein Vanhaezebrouck flingue les choix de Rudi Garcia

"Il se contredit lui-même" : Hein Vanhaezebrouck flingue les choix de Rudi Garcia

21:40
"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

08:30
2
Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

19:30
OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

14:57
L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

18:00
Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

17:00
"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

14:00
Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

21:00
"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

13:00
Qui peut le faire à part lui ? Erling Haaland marque un triplé... après avoir raté deux penalties

Qui peut le faire à part lui ? Erling Haaland marque un triplé... après avoir raté deux penalties

22:05
La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

12:20
Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

21:20
OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

20:25
4
"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

20:00
1
Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

10:00
Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

19:00
Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

18:30
3
"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

09:01
Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

17:30
1
"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

07:42
5
"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

07:23
Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

16:30
Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

16:00
🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

15:30
Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

12:00
"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

14:20
Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

10/10
2
Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

10/10
5
Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

13:30
Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

12:40
Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

11:00
DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

11:30
"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

09:30
Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

10:30
Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

08:00
2

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 12/10 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 12/10 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 12/10 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 12/10 Finlande Finlande
Danemark Danemark 12/10 Grèce Grèce
Croatie Croatie 12/10 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 12/10 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 12/10 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 13/10 Allemagne Allemagne
Islande Islande 13/10 France France
Suède Suède 13/10 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 13/10 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 13/10 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 13/10 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 13/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 13/10 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved