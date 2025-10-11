Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La défaite contre le Club de Bruges en barrage de Ligue des champions avait provoqué une cassure entre Nicolas Raskin et l'ancien coach des Rangers Russell Martin.

Le 14 septembre, lors du match entre les Rangers et le Club de Bruges, Nicolas Raskin avait été remplacé à la mi-temps. Selon The Athletic, le Belge aurait ouvertement remis en question les choix de son entraîneur, Russell Martin.

À la mi-temps, les Rangers étaient submergés, menés 5-0 avant de s’incliner 6-0. Martin refusait de modifier ses plans pour tenter de sauver la situation. Raskin aurait exprimé son désaccord devant plusieurs coéquipiers.

Le coach écossais n’a pas apprécié cette critique

Pour affirmer son autorité, il a écarté Raskin dès la mi-temps, avant de l’obliger à s’entraîner seul pendant deux semaines. Officiellement, il devait “regagner la confiance de ses coéquipiers”, selon Martin.

Le milieu belge, très apprécié des supporters, a manqué deux matchs de championnat avant de réintégrer le groupe. L’incident a laissé des traces dans le vestiaire et fragilisé la position du coach.





Critiqué pour ses mauvais résultats et son manque de leadership, Martin n’aura pas survécu à cette crise. Il a été limogé le 5 octobre.