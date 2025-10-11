"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

Alors que beaucoup le voyaient déjà passer un palier dans un grand club européen, Malick Fofana a finalement décidé de rester à l'OL cet été. Le directeur général de l'agence de management sportif internationale Roc Nation Sports, Frederico Pena, s'est confié sur son client à De Morgen.

Everton et Fulham avaient montré leur intérêt, mais finalement, l'ailier belge a préféré rester à l'OL. Il ne considérait pas une signature dans l'un de ces deux clubs comme une progression. "Fofana se sent très apprécié à Lyon. Il ne voulait pas mettre cela en péril", souligne le directeur général de Roc Nation Sports.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Frederico Pena croit en le potentiel du jeune Diable Rouge : “Nous voulons aider Fofana à sortir de sa coquille. Écoutez, il a le potentiel pour devenir une star mondiale, comme Mbappé, Yamal ou De Bruyne. Mais cela suppose aussi de développer sa personnalité en dehors du terrain. C’est sur cela que nous allons travailler ensemble."

“Tu sais ce que la nouvelle génération de fans veut ? Se connecter aux joueurs, connaître leur histoire. ‘Dans quel joueur je me reconnais ? À qui ai-je envie de ressembler ?’ Il faut être un modèle. Le marketing et les médias jouent un rôle crucial là-dedans."

"Mais bien sûr, les performances sur le terrain restent la clé. C’est là-dessus que Fofana doit se concentrer maintenant. Le reste viendra ensuite", poursuit Frederico Pena.





Liverpool, le Bayern, Manchester City — voilà les clubs à sa mesure

Cette saison pourrait bien être celle de la révélation : "C’est la saison où Fofana veut se révéler au monde, notamment au Mondial. S’il y parvient, il pourra quitter Lyon pour un club du top 10 européen. Chez Roc Nation (ndlr, agence de management sportif internationale), nous croyons fermement en lui. Liverpool, le Bayern, Manchester City — voilà les clubs à sa mesure."