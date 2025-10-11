Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

L'année 2025 est à oublier pour Lois Openda. Le Diable Rouge n'a marqué qu'à trois reprises... Beaucoup trop peu pour un attaquant.

Loïs Openda traverse une période très compliquée. Le Diable Rouge ne trouve plus le chemin du but, ni avec la Belgique ni avec son club. Son dernier but avec la Belgique remonte au 14 octobre 2024 contre la France en Ligue des Nations.

En club, la situation n’est pas meilleure. Openda n’a plus marqué depuis le 11 avril 2025, quand il portait encore les couleurs du RB Leipzig face à Wolfsburg. Cet été, il a rejoint la Juventus, mais il n’a pas débloqué son compteur après 204 minutes de jeu.

Arrivé à Turin en prêt avec une option d’achat de 43 millions d’euros, il devait remplacer Kolo Muani et apporter de la vitesse à l’attaque. Mais pour l’instant, malgré ses efforts et sa générosité, les buts ne viennent pas.

La presse italienne veut voir le vrai Openda

La presse italienne s’en mêle. "Il digiuno di Openda", titre La Gazzetta dello Sport, pointant "un joueur plein d’énergie, mais sans efficacité". Le quotidien rappelle que six mois sans but, c’est long pour un avant-centre.





Un seul but pourrait relancer la machine et lui redonner confiance. Si Rudi Garcia le titularise contre le pays de Galles, il devra à tout prix marquer.