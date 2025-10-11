Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

L'année 2025 est à oublier pour Lois Openda. Le Diable Rouge n'a marqué qu'à trois reprises... Beaucoup trop peu pour un attaquant.

Loïs Openda traverse une période très compliquée. Le Diable Rouge ne trouve plus le chemin du but, ni avec la Belgique ni avec son club. Son dernier but avec la Belgique remonte au 14 octobre 2024 contre la France en Ligue des Nations.

En club, la situation n’est pas meilleure. Openda n’a plus marqué depuis le 11 avril 2025, quand il portait encore les couleurs du RB Leipzig face à Wolfsburg. Cet été, il a rejoint la Juventus, mais il n’a pas débloqué son compteur après 204 minutes de jeu.

Arrivé à Turin en prêt avec une option d’achat de 43 millions d’euros, il devait remplacer Kolo Muani et apporter de la vitesse à l’attaque. Mais pour l’instant, malgré ses efforts et sa générosité, les buts ne viennent pas.

La presse italienne veut voir le vrai Openda

La presse italienne s’en mêle. "Il digiuno di Openda", titre La Gazzetta dello Sport, pointant "un joueur plein d’énergie, mais sans efficacité". Le quotidien rappelle que six mois sans but, c’est long pour un avant-centre.

Un seul but pourrait relancer la machine et lui redonner confiance. Si Rudi Garcia le titularise contre le pays de Galles, il devra à tout prix marquer.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
Belgique
Macédoine
Lois Openda

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 12/10 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 12/10 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 12/10 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 12/10 Finlande Finlande
Danemark Danemark 12/10 Grèce Grèce
Croatie Croatie 12/10 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 12/10 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 12/10 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 13/10 Allemagne Allemagne
Islande Islande 13/10 France France
Suède Suède 13/10 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 13/10 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 13/10 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 13/10 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 13/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 13/10 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
