"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

Philippe Albert est revenu sur le nul des Diables Rouges face à la Macédoine du Nord. L'ancien défenseur s'est interrogé sur certains choix de Rudi Garcia.

Frustré par le nul des Diables, Philippe Albert a pointé du doigt les choix offensifs de Rudi Garcia. Pour lui, la Belgique avait besoin d’un vrai buteur pour faire la différence.

Albert a remis en question le choix de faire entrer Loïs Openda en pointe. "Il y a cet instinct de buteur que Michy Batshuayi et Romeo Vermant ont, et qu'Openda n’a pas. Il faut un joueur avec cet instinct de buteur pour débloquer la rencontre."

Sur le plateau de la RTBF, le débat a été animé : pourquoi convoquer Batshuayi si c’est pour le laisser 90 minutes sur le banc ? "Garcia doit rendre des comptes. Le fait de ne pas prendre un gars comme Vermant, qui dans ce genre de rencontre est très à l’aise... Le fait de laisser Batshuayi sur le banc alors qu’il y a eu des centres. 25 tentatives au but, 5 cadrées, offensivement c’est trop peu", a lâché Albert, très agacé.

Doku et Raskin au top

L’ancien défenseur a tenu à saluer la prestation de certains Diables. "Les actions de Doku sont allées jusqu’au bout pratiquement chaque fois, ses centres ont été de qualité. Avec Raskin, ce sont les deux meilleurs Diables."





Malgré tout, Albert garde un brin d’optimisme avant le déplacement à Cardiff. "On a toujours été bousculés au pays de Galles. Je suis quand même confiant, mais si on avait gagné aujourd’hui, je l’aurais été plus."