La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne n'a pas raté les Diables Rouges après le 0-0 contre la Macédoine du Nord. Un gros faux pas selon les journalistes.

La Gazzetta dello Sport a qualifié le résultat de "sensationnel" pour la Macédoine du Nord. "L’équipe nationale belge de Rudi Garcia a tiré 25 fois au but, mais le score est resté 0-0. Openda, de la Juventus, s’est emmêlé devant le but, tout comme Doku et les autres", écrit le quotidien italien, qui souligne que la Belgique est deuxième, talonnée par le pays de Galles.

En Espagne, AS a relevé la frustration du côté belge. "La Belgique n’a pas su faire sauter le mur de la Macédoine du Nord, qui s’est retranchée sans complexe pour grappiller un point. En fin de match, les hommes de Garcia en étaient réduits au désespoir", note le journal.

L’Équipe sévère avec les Diables Rouges et Rudi Garcia

En France, L’Équipe s’est montrée critique envers les choix tactiques du sélectionneur. "Malgré une première mi-temps à 81 % de possession, sept occasions dans la surface et onze tirs, les Diables se sont montrés maladroits, impatients et inefficaces", écrit le quotidien sportif.

Le journal estime que la Belgique a joué de manière trop rigide, presque scolaire. "La vitesse et les nombreuses situations favorables n’ont pas été concrétisées dans les derniers mètres", poursuit L’Équipe.





"Michy Batshuayi, un buteur pour ce genre de match, est resté désespérément sur le banc", écrit le journal, estimant que son entrée aurait pu changer le cours de la rencontre.