OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

La Fédération belge vient d'annoncer une mauvaise nouvelle concernant Alexis Saelemaekers. Titulaire face à la Macédoine du Nord, il ne sera pas de la partie face au Pays de Galles lundi.

"Mise à jour de l'équipe : le contrôle médical d'aujourd'hui a montré qu'Alexis Saelemaekers ne sera pas prêt pour le match contre le Pays de Galles", écrit la Fédération belge de football dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi soir, l'ailier de l'AC Milan avait disputé 59 minutes de jeu avant de se faire remplacer par Loïs Openda. Son absence est une véritable tuile pour la Belgique, qui aura besoin de ses joueurs lundi.

Cette rencontre s'annonce cruciale. Un mauvais résultat pourrait mettre à mal une qualification directe pour le prochain Mondial. Un succès à Cardiff est indispensable !

Trois victoires obligatoires

Rudi Garcia et ses hommes le savent : ils devront s'imposer lors des trois derniers matchs pour se qualifier directement. Ils ont encore le sort entre leurs mains pour décrocher le précieux billet pour le Mondial 2026.





Après cette rencontre à Cardiff, il restera deux matchs à disputer en novembre. Il y aura d'abord un déplacement au Kazakhstan avant de recevoir le Liechtenstein.