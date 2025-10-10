Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Les Diables Rouges n'ont pas réussi à faire sauter le verrou contre la Macédoine du Nord. Cela se reflète sur leurs notes, entre bonne volonté et manque devant le but.

Courtois (6) : aucun ballon touché des mains en première mi-temps, pas plus de danger dans le deuxième acte.

Castagne (7) : logiquement moins offensif que De Cuyper pour pouvoir assurer l'équilibre lors des montées de son compère. Quelques bons centres malgré tout, moins de boulot défensivement. Face au manque de présence dans le rectangle, le Gaumais a fini par s'aventurer dans le rectangle pour dévier les centres de Doku.

Debast (6,5) : plusieurs passes lasers dont il a le secret pour casser des lignes. Mais trop peu de présence adverse dans le rectangle pour véritablement montrer au public belge les progrès réalisés au Portugal

Theate (7) : très volontaire à l'anticipation pour récupérer haut ou pour sortir de défense balle au pied.





De Cuyper (7) : toujours aussi offensif qu'à l'accoutumée. Ses automatismes avec Doku sur la gauche sont de plus en plus avancés et continueront à faire mal à l'avenir. Bon coup franc déposé sur la tête de Trossard en première mi-temps.

Raskin (8) : plus que jamais l'homme de l'équilibre au milieu de terrain. Si les Macédoniens ont eu tant de mal à repartir, c'est aussi grâce aux Liégeois, toujours bien placé et au contact pour venir couper les angles et enclencher le contre-pressing.

Vanaken (5) : malheureux dans ses infiltrations. A laissé à De Bruyne les clés du jeu pour surprendre la Macédoine du Nord de la deuxième ligne mais s'est cassé les dents face à l'embouteillage dans le rectangle.

De Bruyne (7) : très en vue pour distribuer le jeu et amener des combinaisons sur les flancs, a rapidement retrouvé ses automatismes de City avec Doku. Moins adroit au moment de tenter sa chance depuis l'extérieur du rectangle.

Saelemaekers (6,5) : averti dès les premières minutes pour une simulation dans le rectangle. Une élégance rare balle au pied mais parfois trop prévisible au moment de rentrer dans le jeu pour se mettre sur son pied gauche.

Doku (8,5) : quel match de Jérémy sur son côté gauche. Jusqu'au bout, l'homme de Manchester City aura provoqué sur son flanc pour forcer un paquet de corner, distribuer nombre de bon centres et s'ouvrir lui-même des fenêtres de tir que la défense macédonienne n'avait pas ouvertes. Mais le manque de présence dans le rectangle l'a empêché de transformer ses raids incessants en assist

Trossard (5,5) : plus souvent trouvé dos au but que dans le rectangle. Plus en vue lorsqu'il a commencé à se décaler sur le côté droit, avec un bon centre à la clé. Mais trop peu de danger amené et une reprise de la tête gâchée sur un bon coup franc en première mi-temps.