Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Rudi Garcia pourra compter sur Charles De Ketelaere lundi soir pour le match très important contre le pays de Galles.

L’attaquant de l’Atalanta Bergame, Charles De Ketelaere, sort de plusieurs semaines compliquées, marquées par une blessure musculaire. Absent du groupe vendredi, son retour offre à Rudi Garcia de nouvelles options en attaque.

De Ketelaere avait prouvé qu’il pouvait jouer contre des équipes de "haut niveau". Contre le Kazakhstan, il avait pris la place de Romelu Lukaku et s’était illustré dans ce rôle.

De Ketelaere probablement titulaire contre le pays de Galles

Vendredi, le choix de titulariser Leandro Trossard en faux numéro neuf n’a pas été concluant. Ça augmente les chances de voir De Ketelaere débuter à Cardiff, où il devrait à nouveau diriger l’attaque.

Loïs Openda, en manque de confiance et de forme, n’a pas su saisir sa chance (encore). Son dernier but avec la Belgique remonte à presque un an, à quelques jours près. C'était le 14 octobre 2024 contre la France en Ligue des Nations.





Michy Batshuayi fait partie du groupe, mais il joue peu avec l’Eintracht Francfort et n’a pas encore eu sa chance avec Rudi Garcia.