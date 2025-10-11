"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

Ce vendredi, face à la Macédoine du Nord, Rudi Garcia a décidé de positionner Trossard en faux numéro neuf. Une décision quelque peu surprenante de la part du coach français, alors que Loïs Openda et Michy Batshuayi étaient sur le banc. Guillaume Gillet a donné son avis sur le match du joueur belge.

Le consultant est assez positif à son égard : "Trossard n’était pas mal dans son rôle de faux 9. Sur ce type de match face à un bloc bas à l’extrême avec 11 adversaires dans le rectangle, tu n’as pas le moindre espace."

"Il n’y a pas moyen de chercher la profondeur et Trossard joue dans des combinaisons courtes, dans l’axe," poursuit-il.

De bonnes décisions ont été prises par Leandro Trossard selon l’ancien Anderlechtois : "Quand il est joint par un équipier, il fait les bons choix."

Ils ont parfois joué comme s’ils avaient un joueur de rectangle dans l’équipe

Guillaume Gillet a également mis en avant le jeu de la Belgique, qui est beaucoup passé par les côtés : "Les Diables sont beaucoup passés par les côtés et ont dû tenter des centres. Tu as alors besoin de plus de présence dans le rectangle. Ils ont parfois joué comme s’ils avaient un joueur de rectangle dans l’équipe."





"Mais c’est logique, car à chaque fois qu’ils ont trouvé l’homme libre, cela se refermait vite", pointe-t-il au micro de La DH Les Sports+. "Il a fallu tenter de bouger le bloc pour trouver un angle de tir. De Bruyne a, par exemple, râlé sur Doku, mais il faut que les Diables arrivent à saisir la moindre petite occasion. Les défenseurs centraux, et notamment Debast, ont osé porter le ballon pour changer de flanc. Saelemaekers l’a parfois fait."